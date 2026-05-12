原 由子のスペシャルインタビュー『はらゆうこを語るひととき』が、サザンオールスターズの公式WEBメディア『サザン・タイムズ』で公開された。

（関連：原 由子、春の鎌倉に広がる歌の旅路 幻想的な演出と豪華な布陣でソロ45周年の歴史を刻んだ夜）

原 由子は1981年4月21日、シングル『I Love Youはひとりごと』、アルバム『はらゆうこが語るひととき』でソロデビュー。2026年4月21日にソロデビュー45周年を迎えた。『サザン・タイムズ』では、これまで『45th Anniversary Live「京都・鎌倉物語 2026」』のライブレポート、20名の書き手による原 由子の評論企画が展開され、今回のスペシャルインタビューはさらなるアニバーサリー企画となる。

スペシャルインタビューでは、ソロデビューに先駆けて、サザンオールスターズとして初めてリードボーカルを取った「私はピアノ」から、“ボーカリスト”、“プレイヤー”、“ソングライター”としてそれぞれの転機となった楽曲とともに、“音楽人・原 由子” の45年に迫っている。今回リアルサウンドでは特別にその一部を公開する。（編集部）

■「私はピアノ」――ボーカリスト原 由子の誕生

ーーサザンオールスターズの3rdアルバム『タイニイ・バブルス』（1980年）に収録された「私はピアノ」は、原さんが初めてリードボーカルをつとめた楽曲ですが、先日開催された『伊右衛門 presents 原 由子45th Anniversary LIVE「京都・鎌倉物語2026」』でも披露されていました。これまでの原さんのキャリアの中でおそらく一番多く歌ってきた楽曲になると思うのですが？

サザンのメンバーとして初めて人前で歌った曲なので、確かにサザンのライブはもちろん、ソロライブでも多く歌ってきた楽曲ですね。「私はピアノ」のレコーディングの時は、初めてリードボーカルを取るということで、とても緊張したことを覚えていますし、自分がどんな声を出せるのかわからなかった中で、必死に歌ったという印象が残っています。今はその必死感も悪くなかったんじゃないかと思えるようになりましたけど、今回の45周年のライブではもうちょっと落ち着いて、楽曲を楽しみながら歌えたかなと思いますね。

ーー当時のサザンの状況を振り返りつつ、「私はピアノ」でのリードボーカルデビューをどう考えていましたか？

その前まではサザンでコーラスをやったりしていたくらいだったので、まさか私がリードボーカルを取れるなんて、全く思ってもいませんでした。振り返ってみると、1stアルバム『熱い胸さわぎ』（1978年）ではコーラスもぶっきらぼうな歌い方でしたけど、2ndアルバム『10ナンバーズ・からっと』（1979年）のあたりから変化があって、ハモることが楽しくなってきたんですよね。この頃はテレビ出演も多くて忙しかったから、レコーディングも真夜中に行うような大変な時期だったんですけど、ハモる時に声をダブルにすると面白い声になるなとか、ちょっと綺麗な声に聞こえるんだなとか、そういうことに気づいたりして、色々と工夫しているうちにハモる楽しさが自分の中で芽生えていったんです。そこから少し落ち着いて、バンドとして充電期間を持とうという話になった頃に出したのが『タイニイ・バブルス』でした。このアルバムは、メンバー自身も本来のミュージシャンにもう一度立ち戻りたい、音楽的にも実験的なことをやってみたいという意欲が増していた時期だったと思うんですよね。八木正生さんというジャズピアニストの方との出会いによって音楽的な視野を広げることができたりもして。歌謡曲的なエッセンスを曲に入れたりして制作を楽しんでいる中で、「私はピアノ」という楽曲が桑田（佳祐）から生まれたんだと思います。私は子供の頃、テレビで「シャボン玉ホリデー」を観て育ったので歌謡曲は大好きでしたけど、その後、洋楽に目覚めてしまったので、しばらく歌謡曲からは遠ざかっていた時期もあったんですね。でも、いざ「私はピアノ」を聴いて歌ってみたら、ザ・ピーナッツを聴いていた頃のワクワクした感覚が蘇ってきちゃって。あの頃は自分がザ・ピーナッツになったような気分で歌っていました。

――先程もお話していましたが、実際の歌入れの時は凄く緊張されていたとか？

ええ。そういえばレコーディングの時、なかなかうまく歌えなくて、何度も歌い直していくうちにちょっと涙が……なんてこともありました。いい歳して、お恥ずかしいです（笑）。『サザンオールスターズがやってくる ニャーニャーニャー』（1980年）のツアーの時だったかな……私は当時、体調を崩したりしていた影響からか、〈何もかも〉のファルセットの部分の声が出なくなっちゃって、そこを（松田）弘君とかみんながカバーして一緒に歌ってくれたこともあったんですよ。私の拙い部分をいつもメンバーが補ってくれて、お互いに支え合いながら何とか乗り越えていたなという思い出がありますね。

――当初、ご自分の声がお好きじゃなかったんですよね？

私自身はコンプレックスの塊で、自分の声も好きになれませんでした。だけど、コーラスをやっているうちに面白い声は決して悪いことじゃないって気が付いたし、「私はピアノ」を歌った時に八木正生さんからも「声が凄く良いね。どんどん歌った方がいいよ」って褒めていただいたのが何よりも嬉しかったんです。それが自信に繋がっていったと思います。

――今、ご自身の声はお好きですか？

好きと言うか、今はこの声で良かったって思っています（笑）。ただ歌となると、まだまだだなあって思うことが多いですね。発声方法とか、今でも発見があったりして勉強中です。でも、この間、ソロライブの最終日に観に来てくださった竹内まりやさんから「ミラクルボイスだね」って言っていただいて。

――ミラクルボイス!! まさにピッタリですね。

あははは……まりやさんは優しい方だからそういう言葉を投げかけてくださったんだと思うんですけど、それはとても嬉しかったですね。

――「私はピアノ」が世に出たことによってボーカリスト原 由子が誕生し、その後、サザンのメンバーの中で最初にソロアルバムをリリースすることになっていくわけですが……。

「私がピアノ」がきっかけとなって、周りから「ソロアルバムを作ってみたら？」って話があがってきて、あれよあれよという間にソロデビューさせていただいたという感じでした。

ーー自ら手を挙げてソロの世界に飛び込んだ訳ではないですからね。

ええ。自信もなかったですし……。でも桑田が「やろうよ！ 絶対大丈夫だから！」って背中を押してくれたんですね。桑田から励ましてもらい、全面的にサポートしてもらったおかげで、なんとかソロ活動できたと思っています。それに、毎回ひとつのプロジェクトをやり遂げると、「これだけできた。もう十分、幸せです」みたいに、満足してしまうんです（笑）。そのたびに周囲の皆さんからありがたいことに「もっとやろうよ」って言っていただいて、それで「もう少し頑張ってみよう」って感じで。思えば、1stアルバムのレコーディングの時から周りの後押しで支えられていましたね。斎藤（誠）君を始め、大学時代のサークルの後輩たちがHARABOSEというバンドを作って頑張ってくれたりもして。とにかく桑田がプロデューサーとして全編にわたって駆けずり回って、色々準備して曲をいっぱい作ってくれたのが本当にありがたかったし、私自身もそれが原動力になって頑張れたと思います。

―――

こちらのスペシャルインタビューの完全版が『サザン・タイムズ』で公開中。ボーカリストとしての転機や母親になってからのミュージシャンとしての変化など原 由子の45年の軌跡を語り明かしています。ぜひご覧ください。

（文＝リアルサウンド編集部）