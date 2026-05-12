元プロ野球選手の糸井嘉男（44）が5月11日、Instagramを更新。香港を訪れた際のプライベートショットを公開し、その近影がネットで大きな話題になっている。

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投稿されたのは、高層ビルを背景にしたプールサイドで、水着姿の糸井らが満面の笑みを浮かべる集合ショットだ。筋骨隆々の男性たちと共に白い歯を見せた上裸の糸井は、両手でサムズアップしつつ、分厚い胸板や広い肩幅といった鍛え上げられた肉体美を披露した。

【画像】肉体美を披露した糸井嘉男（画像は糸井嘉男のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから、「糸井さんかっこよすぎ」「肩幅バグっとるやないかい笑笑」「これはさすがにAIや。騙されません」「ガタイおかしい」「糸井さんの身体がエグすぎます」「こう見るとやっぱ糸井さんレベル違う」「戸愚呂弟に見えた」「糸井さん、顔細くて身幅が広くて北斗の拳に出てきそう」といった称賛のコメントが寄せられている。 この投稿には、Instagramユーザーから、「糸井さんかっこよすぎ」「肩幅バグっとるやないかい笑笑」「これはさすがにAIや。騙されません」「ガタイおかしい」「糸井さんの身体がエグすぎます」「こう見るとやっぱ糸井さんレベル違う」「戸愚呂弟に見えた」「糸井さん、顔細くて身幅が広くて北斗の拳に出てきそう」といった称賛のコメントが寄せられている。