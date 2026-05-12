日向坂46、五期生による『新参者 二〇二五 LIVE』千秋楽公演のダイジェスト映像公開
日向坂46の17thシングル「Kind of love」のTYPE-A、Bに収録される特典映像『日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」』のダイジェスト映像がYouTubeで公開された。
■公演は「好きを超えろ」をテーマに実施
『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、2025年11月に日向坂46は五期生10人で全10公演を駆け抜けた。
今シングルには千秋楽公演の様子が収められており、「好きを超えろ」をテーマに、加入して1年足らずの五期生ががむしゃらに奮闘する姿を観ることができる。
日向坂46の17thシングル「Kind of love」は、5月20日発売。
■リリース情報
2026.04.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Kind of love」
2026.05.20 ON SALE
SINGLE「Kind of love」
■【画像】日向坂46のアーティスト写真
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com