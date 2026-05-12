日向坂46、五期生による『新参者 二〇二五 LIVE』千秋楽公演のダイジェスト映像公開

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日向坂46の17thシングル「Kind of love」のTYPE-A、Bに収録される特典映像『日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」』のダイジェスト映像がYouTubeで公開された。

■公演は「好きを超えろ」をテーマに実施

『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、2025年11月に日向坂46は五期生10人で全10公演を駆け抜けた。

今シングルには千秋楽公演の様子が収められており、「好きを超えろ」をテーマに、加入して1年足らずの五期生ががむしゃらに奮闘する姿を観ることができる。

日向坂46の17thシングル「Kind of love」は、5月20日発売。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■【画像】日向坂46のアーティスト写真

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com