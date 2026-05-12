松任谷由実、同世代の上沼恵美子と「エミリー」「ユーミン」と呼び合う。恋愛トークで大盛り上がり

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月に1回、金曜日の夜に放送中の『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）。5月15日の放送回は、タレントの上沼恵美子がゲスト出演する。

■上沼恵美子「こんなん夢やな、夢です！」

1971年に姉妹漫才コンビ「海原千里・万里」の海原千里としてデビューし、代表曲「大阪ラプソディー」をはじめ歌手としても活動。コンビを解散したのち、現在はタレントとしてテレビやラジオで活躍、日本を代表する司会者でもある上沼恵美子。

ふたりは同世代ということもありお互いを「エミリー」「ユーミン」と呼び合うことに。ふたりだけでじっくり話をするのは今回が初めてということで、上沼は「こんなん夢やな、夢です！ ユーミンさん、ありがとうございます。ユーミンさんとお会いできただけで、私は今、顔がちょっと震えてる」と大興奮で、ゲスト出演の話を聞いたときは「飛び上がるほどうれしかった」と明かす。

上沼がユーミンのことを「存在感あって才能あって中身が濃い」と評すると、ユーミンも「そう言っていただいて、本当にうれしい」と感激の様子。上沼が師匠である海原お浜・小浜に弟子入りした際のエピソード、女性漫才師としての苦悩を語る他、ユーミンが思わず「こんな話するの久しぶりでうれしい」と口にするほどの恋愛のトークで盛り上がる。

さらに自身の楽曲「大阪ラプソディー」が好きではないという上沼が、ユーミンの「エミリー、歌心すごい！」という言葉に歓喜する場面も。

上沼恵美子をゲストに迎える『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』は5月15日22時から放送。

■番組情報

ニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』

05/15（金） 22:00～24:00

パーソナリティ：松任谷由実

ゲスト：上沼恵美子

■関連リンク

番組サイト

https://www.allnightnippon.com/yuming/

松任谷由実 OFFICIAL SITE

https://yuming.co.jp/

http://www.universal-music.co.jp/matsutoya-yumi/