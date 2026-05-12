　12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の6万2620円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては122.57円安。出来高は1178枚となっている。

　TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.10ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62620　　　　　 -40　　　　1178
日経225mini 　　　　　　 62625　　　　　 -25　　　 33458
TOPIX先物 　　　　　　　　3876　　　　　　+7　　　　3222
JPX日経400先物　　　　　 35400　　　　　 -50　　　　 160
グロース指数先物　　　　　 806　　　　　　+1　　　　 158
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース