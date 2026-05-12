日経225先物：12日19時＝40円安、6万2620円
12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比40円安の6万2620円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては122.57円安。出来高は1178枚となっている。
TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62620 -40 1178
日経225mini 62625 -25 33458
TOPIX先物 3876 +7 3222
JPX日経400先物 35400 -50 160
グロース指数先物 806 +1 158
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3876ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62620 -40 1178
日経225mini 62625 -25 33458
TOPIX先物 3876 +7 3222
JPX日経400先物 35400 -50 160
グロース指数先物 806 +1 158
東証REIT指数先物 売買不成立
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