南極の平和利用や環境保全などを議論する南極条約協議国会議の開会式が１２日、広島市の広島国際会議場で行われた。

３２年ぶりの国内開催となった会議には、４４か国の政府関係者や研究者ら約４００人が参加。会期は２１日までで、南極で急増している観光客の規制や、絶滅が危惧されるコウテイペンギンの保護策などの協議が本格化した。

広島市の松井一実市長は開会式のあいさつで、「南極という共通の財産をいかに守るかの議論が、広島を舞台に行われるのは大変意義深い。南極を平和的に利用する重要性を再確認していただきたい」と述べた。

この日から、協議国の意思決定を行う全体会合も始まり、議長に選出された外務省の宇山秀樹・担当大使は「自国の国益のためだけではなく、全人類と地球全体の利益のために行動することを求めたい」と呼びかけた。

記者会見した宇山氏は、条約に基づく「特別保護種」にコウテイペンギンを指定するかどうかの懸案について、「最新の知見を踏まえた建設的な議論を各国に促したい」と意気込みを語った。観光客の規制には「論点が多く、合意形成が難しいが、ステップ・バイ・ステップで前進させていく」とした。