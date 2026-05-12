Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。現在、首位のBEAST Xと2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部は、わずか3.5ポイント差の大接戦。このままマッチレース状態になるか、それとも他の2チームがこの戦いに割って入るか。

【映像】マッチレースか、それとも再び大混戦か ファイナル残り3日！（中継）

前日、BEAST Xはトップ・ラス、KONAMI麻雀格闘倶楽部はラス・トップと、どちらも全く譲らない。3.5ポイント差など、アガリ1回でひっくり返るだけに、あってないようなものだ。一方、3位のEX風林火山は2位からも113.5ポイント遅れ、4位・TEAM雷電はさらに145ポイント離された。残り3日、6試合をさらにおもしろくするなら、3位と4位の大爆発が必須だ。

【5月12日第1試合】

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）

TEAM雷電・黒沢咲（連盟）

BEAST X・東城りお（連盟）

【5月11日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋247.7（10/16）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋244.2（10/16）

3位 EX風林火山 ＋130.7（10/16）

4位 TEAM雷電 ▲14.3（10/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

