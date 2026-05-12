「“禊”って思われちゃうんじゃないか」フワちゃん、プロレス参戦への世間の目に葛藤
大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ）の初回（#1、2）がABEMAで配信中。ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。
【写真】プロレスで活動再開のフワちゃん、売れっ子芸能人友だちら観戦に感謝「大切なズッ友のみんなたち」
この番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」だ。
野営地での水汲みを志願したフワちゃんは、川へ水を汲みに行くと「水なんて（蛇口）ひねりゃ出てくるのを、山降りて汲みに行って、上がってって。すごなよなぁ」と感嘆。さらに水を運びながら、「ホントにこんなこと言いたくない、今さら30歳超えて気づくのも遅すぎるかもしれないけど」と
前置きしたフワちゃんは、「パーって現場だけ行って、楽しいとこだけやって『お疲れ様でしたー』って、いいとこ取りばっかりしてた。でも野営って楽しいことだけじゃなくて、重たい荷物運んで、自分で考えて動いて。大変な思いをして掴みに行った楽しさの方がキラキラしてるし、青春だなって気づいた」と、自らの過去を振り返りながら心情を吐露した。
さらに、焚き火を囲んだ夜の晩酌では、ウルフアロンからの「まさかフワちゃんがプロレスやると思わなかったな」という言葉をきっかけに、プロレス挑戦への本音を明かす。「私も夢としてりたいなっていうのは本心であったんですけど、どうしても“禊”って思われちゃうんじゃないかなっていうのがある中で…」と、世間からの目に対する葛藤を告白。「自分の夢って言ってウルフが（プロレスを）始めてるのを見て…」と、プロレスラーとして奮闘するウルフアロンの姿に背中を押されたとも明かし、「『あ、私これやりたいんだ！』って思って努力を始めた瞬間に、なんかパーって、すごい輝いた感じがあった。毎日が目標に向かって突き進んでいるのが私は好きだし、楽しいんだなって思いました」と、熱い思いを打ち明けた。
『東出昌大の野営デトックス』#2は、「ABEMA」で無料配信中。
【写真】プロレスで活動再開のフワちゃん、売れっ子芸能人友だちら観戦に感謝「大切なズッ友のみんなたち」
この番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」だ。
前置きしたフワちゃんは、「パーって現場だけ行って、楽しいとこだけやって『お疲れ様でしたー』って、いいとこ取りばっかりしてた。でも野営って楽しいことだけじゃなくて、重たい荷物運んで、自分で考えて動いて。大変な思いをして掴みに行った楽しさの方がキラキラしてるし、青春だなって気づいた」と、自らの過去を振り返りながら心情を吐露した。
さらに、焚き火を囲んだ夜の晩酌では、ウルフアロンからの「まさかフワちゃんがプロレスやると思わなかったな」という言葉をきっかけに、プロレス挑戦への本音を明かす。「私も夢としてりたいなっていうのは本心であったんですけど、どうしても“禊”って思われちゃうんじゃないかなっていうのがある中で…」と、世間からの目に対する葛藤を告白。「自分の夢って言ってウルフが（プロレスを）始めてるのを見て…」と、プロレスラーとして奮闘するウルフアロンの姿に背中を押されたとも明かし、「『あ、私これやりたいんだ！』って思って努力を始めた瞬間に、なんかパーって、すごい輝いた感じがあった。毎日が目標に向かって突き進んでいるのが私は好きだし、楽しいんだなって思いました」と、熱い思いを打ち明けた。
『東出昌大の野営デトックス』#2は、「ABEMA」で無料配信中。