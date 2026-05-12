シンガー・ソングライターの松任谷由実がパーソナリティーを務め、１５日に放送されるニッポン放送のラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」（金曜・後１０時）に、タレントの上沼恵美子がゲスト出演する。

毎月ユーミンが「いま会いたい」ゲストを迎え、トークと音楽を届けている。２人でじっくり話をするのは今回が初めて。同世代ということもあり、互いを「エミリー」、「ユーミン」と呼び合うことになった。上沼は「こんなん夢やな、夢です！ユーミンさん、ありがとうございます。ユーミンさんとお会いできただけで、私は今、顔がちょっと震えてる」と大興奮。ゲスト出演の話を聞いたときは、「跳び上がるほどうれしかった」とも明かした。上沼がユーミンのことを「存在感があって才能があって中身が濃い」と評すると、ユーミンも「そう言っていただいて、本当に嬉しい」と感激した。

上沼が師匠である海原お浜・小浜に弟子入りした際のエピソードや、女性漫才師としての苦悩を語るほか、ユーミンが思わず「こんな話するの、久しぶりでうれしい」と口にするほどの恋愛トークで盛り上がる。