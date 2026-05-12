◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）

馬トクの東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」で、この日は美浦の三戸達也記者が担当。重賞で２着が７回のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）に注目した。

上がり１位と２位タイの差し決着となったＮＨＫマイルＣ。Ｂコースに変更でも、今週も差し馬の台頭が怖い。ある関東馬が気になる。小倉牝馬Ｓで上がり最速３３秒４の脚を使い、２着に迫ったボンドガールだ。重賞で２着７回の“シルバーコレクター”がＧ１で頂点を狙う。

昨年は２番人気（１６着）に支持されたが、その後は成績が安定せず。早い時期にピークを迎える傾向のダイワメジャー産駒で、５歳を迎えて厳しいかと思われた矢先に先述の激走があった。手塚久調教師は「小倉は滞在が良かったのか、いつ走るか分からないですね」と苦笑するが、衰えがないことを示した。

その末脚を引き出した丹内祐次騎手＝美浦・フリー＝に戻る。指揮官は「一回うまく乗って、イメージがあるからいいと思います」と期待する。丹内騎手が騎乗した１週前追い切りは、美浦・Ｗコースで４ハロン４９秒４―１１秒５の好時計。ジョッキーは「いい動きでしたよ。しまいは伸びていました」と好感触をつかんだ。

昨年はキャリアハイの９５勝、今年も３３勝で関東リーディング２位につけて脂が乗る鞍上は、まだＧ１に手が届いていない。同期の津村明秀騎手が２年前に１４番人気のテンハッピーローズでＧ１初勝利を飾ったことを踏まえ、「このレースは何が勝つかわからないから」と不敵に笑った。人馬ともに初のビッグタイトルが、この舞台になっても不思議はない。（三戸 達也）