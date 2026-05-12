元大阪府知事・元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が１２日、大阪・カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演。福島・郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが事故を起こし、乗っていた北越高（新潟市）ソフトテニス部の男子生徒１人が死亡、複数人が重傷を負った事故の続報があり、橋下氏は「学校の組織としての責任は重大」と述べた。

マイクロバスは有償で運行できない白ナンバーだったと報じられている。橋下氏は冒頭で「（同校ソフトテニス部の）顧問の個人責任ではない。もし責任があるとすれば、学校、組織の責任です」とした。さらに「報道を聞いても、学校の組織としての責任が重大だなと思うのは」と話し「白ナンバーを使うことは違法じゃないんですよ。（高い）お金がなかなか出せないっていうんであれば、白ナンバーの車で移動させるってこともあります」と、白ナンバーがただちに違法ではないと見解を述べた。

その代わりに、学校側はボランティアとして運転するドライバーが、どういう人物なのかをチェックする必要があるとした。

「白ナンバーの車を使う場合には報酬を渡しちゃいけないし、運転手さんがどんな運転手なのかってことをしっかり見ないと。二種免許を持っていない人なので（学校側が）チェックしなきゃいけない。もし緑ナンバーを使うんだったら、これはお金はかかるけれども、基本的安全性は、まあ保証されてるんだなということがわかる。だから学校側が、保護者側が、白を使うのか緑を使うのか、そこをはっきり判断しなきゃいけない。そこが曖昧（あいまい）になってきたところが問題だと思いますね」

事故を起こしたバス車内から、逮捕された運転手がバス事業者から受け取ったとされる「手当」と称した３万３０００円入りの封筒が見つかったことも報じられている。

「平成３０年に有償については国交省がきちんと明確化してるんですが、お金を出しただけでは有償にならないんですよ。社会的な儀礼の範囲で、自発的に、利用者がお金をちょっと心付けで渡したのは、有償にならない。表書きに『手当』って書いてあるので、言葉としては報酬じゃないかと思われますが、ガソリンと高速代は報酬になりません。実費は（報酬に）ならない。そうすると、この金額が社会的儀礼的な心付けになるかどうかです。例えば僕らが子供たちの送迎とかで、保護者が入ってくれたので『ちょっとこれ取っといて。これでなんかおいしいもの食べて』っていうようなことはあるんです」

ただし、バス事業者から学校側に後日、請求されることになっていた料金明細に、運転手の日当が含められていた場合は「有償」になるという。

「３万３０００円の金額が学校側の方に転嫁されていた場合には、有償になるんです。有償かどうかというところには今、国交省が立ち入りで入ってますけども、すぐに『白バス行為だ』っていうふうになる話ではなくて、結構評価が必要なところではあるんですね。もちろん、バス会社だから『お金渡せば有償だろう』っていう方に傾くのは間違いないですけれども、単純にお金が発生してるから有償だということでなく、社会的儀礼の範囲での謝礼ということだったら有償にならないというのが、一応法律の見解です」