5月9日から高知市の高知大丸で開催している「シューイチ全国うまいもの博」。

今回紹介するのは「極上！スイーツ」です。



■樺山夏帆アナウンサー

「シューイチ全国うまいもの博、たくさんの方でにぎわっています。今回はスイーツをご紹介しますよ、それではスイーツ好きのみなさん、ついてきてください！」





5月9日から高知大丸で始まった「シューイチ全国うまいもの博」は、日本テレビ系列の放送局が厳選した行列ができる名店の商品や話題のスイーツなどを集めた人気のイベントです。2026年は高知初登場の6店舗を含む27店舗が出店しています。①【グランマーブル（京都）祇園辻利抹茶ショコラ】■樺山アナウンサー「まずはこちら！京都から初出店、グランマーブルさんです。ベーコンチーズ、あんバターなどおいしそうなデニッシュが並んでますよ。中でもおすすめなのは『祇園辻利抹茶ショコラ』」。こちらは京都の有名な祇園辻利さんの抹茶を使用しているそうです。特別にカットしたものを用意していただきました。デニッシュ生地に抹茶が練りこまれていて中にはチョコレートも入っています。断面もきれい！本格的な抹茶のほろ苦い香りがふわっと鼻を抜けたチョコレートもそこまで甘すぎず、どちらかというとビターで抹茶のほろ苦さと相性抜群。抹茶好きのみなさん、必見です②【松風庵かねすえ（香川）特製名菓わらび餅】■樺山アナウンサー「見てください！ぷるぷる！香川から毎年お馴染みの松風庵かねすえさんです。こちらのわらび餅のこだわりを教えてください」■かねすえスタッフ「うどんに負けないコシと粘りのわらびもち。やわらかくてモチモチで香川特産の和三盆を使っており、非常に優しい仕上がり」■樺山アナウンサー「うどんだけじゃなくてわらびもちもコシがすごいんです！ぜひ、実際においしさを確かめてくださいね。」③【栗吉（京都）モンブランロール 極】■樺山アナウンサー「こちらでは目の前でモンブランを絞ってくれていますよ！細かいですね ふわふわ加減が見るだけで伝わります。こちらは京都から毎年おなじみの栗吉さんです。いろんな栗スイーツがあっておいしそうですが、先ほど絞っていたのはどんな商品ですか？」■栗吉スタッフ「モンブランロール極という商品」■樺山アナウンサー「ポイントはどんなところですか？」■栗吉スタッフ「こちらの焼き栗を裏ごしした自家製ペーストを1ミリで絞ってある」■樺山アナウンサー「みなさんも栗のおいしさを存分に味わえる『モンブランロール 極』を味わってください！」④【UCHIRUCA CHEESE CAKE FACTORY（神奈川）艶とろチーズケーキ 大人のエスプレッソ】■樺山アナウンサー「最後は神奈川から初出店、UCHIRUCA CHEESE CAKE FACTORY。いろんな美味しそうなチーズケーキが並んでいますがこだわりはどんなところですか？」■UCHIRUCAスタッフ「国産の生クリームとニュージーランド産のクリームチーズをふんだんに使って、ちょっとバニラが香るリッチな仕上げになっている。さらにエスプレッソを加えて大人なチーズケーキとして好評」その大人なチーズケーキをいただきます。■樺山アナウンサー「エスプレッソの香ばしい香りが口の中で広がって、あとくちどけなめらかであっという間に口の中で溶けてなくなった」この極上のくちどけを実際に味わったら虜になること間違いなしですよ。シューイチ全国うまいもの博は5月18日まで行われます。お気に入りスイーツを見つけてくださいね！