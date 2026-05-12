名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」の新型車両、開発中のデザインは？

【写真を見る】特急｢しなの｣ 新型385系の試験車両公開 グリーン車は3列シート リクライニングは後部座席を圧迫しない｢バックシェル式｣

5月12日に公開されたのは、JR東海「385系」の試験車両。特急「しなの」として、名古屋と長野の間を走る「383系」の跡継ぎです。

カラーや座り心地にもこだわった座席に

普通車の座席は「自然の心地よさ」を感じる緑色。木曽の森林をイメージしています。そして、グリーン車は北アルプスの朝焼けとリンドウをイメージ。座り心地にも特徴が！

（平野菫記者）

「グリーン車の座席は3列シートでかなり幅もあり、ゆったりとした空間になっています」



グリーン車では、背もたれを倒しても後部座席を圧迫しない「バックシェル式」をJR東海の在来線で初採用。

乗り心地を良くする次世代の振り子技術を採用

山間部を走る特急「しなの」は、カーブ区間で車体を傾ける振り子電車ですが、385系ではセンサーでカーブの位置を正確に把握。乗り心地を良くする次世代の振り子技術を採用しています。

（JR東海 清水吾郎車両部長）

「383系の高い走行性能を受け継ぎつつ、快適性 乗り心地や車内環境でより高い次元を目指している」



5月13日から約1年間、走行試験を行った後に量産車両を設計し、2029年度ごろの営業開始を目指す方針です。