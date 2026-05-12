「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）

１軍に昇格したヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が「６番・一塁」で先発。二回無死でコンパクトなスイングを見せた。

カウント３−１から低めの変化球を強振して鋭い三ゴロに倒れたが、ギリギリまでバットを離さなかった。

４月１６日・ＤｅＮＡ戦（神宮）では自身がスイング後にバットが手を離れて、川上審判員の左側頭部に直撃し救急搬送された。川上審判はいまも意識が回復していない状況にある。

この事故をきっかけに、１２球団と日本野球機構（ＮＰＢ）は１１日の実行委員会で「危険スイング」の罰則規定を導入。オスナは試合前に「ルールも適用されたので、そこも気を付けながらやっていきたい」と話し、練習では以前よりコンパクトなスイングで、スイング後も両手でしっかりバットを握っていた。

今季のオスナは開幕から４番に座ったが４月下旬に１１打席連続無安打を記録するなど、２５試合に出場し打率・２４７、２本塁打１０打点。４月２８日に出場選手登録を抹消されていた。

２軍では５試合に出場して１２打数１安打、打率・０８３だった。