しゅん＆はるとに“彼女自慢”を聞いてみた 最近したデート＆『今日好きダンスバトル』を終えての心境も
4月18日に東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で、ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のスペシャルステージが行われた。
【動画】しゅん＆はるとに“彼女自慢”を聞いてみた「大好き！」
オリコンニュースでは、同ステージに出演したしゅん（倉澤俊）とはると（今井暖大）にインタビューを実施。以前インタビューで実施した、ゆま（谷村優真）らの“彼氏自慢”の「“彼女自慢”バージョンを見たい」という声に応え、2人に彼女との最新エピソード、彼女のほかには負けない“一番なところ”を聞いてきた。
――『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』を終えての感想をお願いします
はると：普段は、結構はっちゃけてる僕なのですが、このステージがかっこいい系だったので、おふざけを一切なしにして、クールな顔を作るのが大変でしたね。あと歩き方も普段とはちょっと違くて。ランウェイの難しさを知りました。
――ランウェイの練習はしましたか？
はると：そうですね。直前までめちゃくちゃ練習しました。
しゅん：今までの（ファッションイベントでの）『今日好き』ステージは、制服で「わー！（手を振って）」という感じで歩いていたんですけど、今回はこうやって衣装が用意されていて、クールな感じで歩くのが本当に難しかった。でも新鮮な感じで、すごく楽しかったです。
――ファッションポイントは？
はると：トップスのネクタイが、誰でも簡単に結べるネクタイみたいな感じなんですよ。
しゅん：それはどういうことですか（笑）？
はると：（爆笑）ネクタイをここに通したら、ネクタイ完成なんですけど…。あと季節感を出すために同系色になっているのがポイントですね。
しゅん：僕はセットアップ。普段こういうキレイめなジャケットは着ないので、今日初めて着てみて、自分で「似合ってるな」と思っていいなって。あとこういうブーツは初めて履いたので、すごく新鮮でした。
――4月11日に『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』が行われました。お2人はチーム「スカイボーイズ」として、「ぴあアリーナMM」でダンスされましたね。大舞台を終えての感想を教えてください
はると：気持ちが結構すっきりしましたね。当日までダンスレッスンで追い込まれていたので。それがなくなって、悲しい部分もあるんですけど、「プレッシャーから解放されたな」っていう安心感もあります。でも、ふとした時に踊っちゃいますね。
しゅん：確かに。
はると：毎日踊っています。
しゅん：あんなに大きなステージに、ダンス初心者の僕たちが立てることはなかなかないと思うので、本当に貴重な経験でした。ダンスの楽しさを知ることができました。
はると：めっちゃ苦手だったから、本当に。
しゅん：めちゃくちゃ楽しかったね。
――はるとくんは、昨年末に放送された『KYOUSUKI MUSIC STAGE』のインタビューの際にも、「ダンスが苦手」って言っていましたね。そこからの成長がすごいと思いました
はると：『KYOUSUKI MUSIC STAGE』とはダンスのジャンルが結構違いました。今回は、パフォーマンスする時間も長かったし、激しかった。「マジか」って思いながら練習してましたね。
――お姉さんと妹さんが見に来られてましたが、感想は聞きましたか？
はると：優勝して一緒に喜びたかったんですけど、優勝できなかったので、合わせる顔がなかったですね。
しゅん：（爆笑）そこまで（笑）？
はると：悔しくてね（笑）。
――しゅんくんはゆま（谷村優真）ちゃんと、はるとくんはねね（時田音々）ちゃんとお付き合いされていますね。最近したデートを教えてください
はると：ついこの間、映画デートに行きましたね。『名探偵コナン』の映画を見たんですけど、僕は結構『コナン』の映画を見ていて、ねねちゃんは初めてで。「楽しめるかわからない」みたいなことを言っていたんですけど、めちゃくちゃ楽しんでもらえて、良かったなって思いましたね。しかもその時、めっちゃフッ軽で行ったんですよ。「夕方空いてるから会えるやん」ってなって、「じゃあこの時間でやってる映画見よう」って。
しゅん：大阪で一緒に串カツを食べました。ずっと「串カツ行こう」って言っていて、念願の串カツデビューをしました。
はると：どうだった？串カツデビュー。
しゅん：めちゃくちゃおいしかった。大阪の串カツ、めっちゃおいしかったです。
はると：いいなあ。俺も食べたい！
――改めて彼女の好きなところは？
はると：意外と甘えてくれるところ。やっぱり好きだなって思いますね。
しゅん：なるほど。
はると：旅の時は「甘えるのが苦手」って言ってたんですけど、実際付き合ってみて、結構甘えてくれて。「なんだ、甘えられるじゃん」と思って、かわいいなって思います。
しゅん：（爆笑）上から（笑）。
はると：「甘えられない」って言ってたから、「甘えるの難しいのかな」と思ったら、甘えてくれたから、うれしいなって（笑）！
しゅん：俺は、結構溺愛してくれるところですね。
はると：確かに。
しゅん：僕も、旅中とか最初は「結構サバサバしてるのかな」と思っていたんですけど、思ったよりも溺愛してくれてめちゃめちゃうれしいです。幸せです。
――彼女が、ほかには絶対に負けない“一番なところ”を教えてください
しゅん：俺から言っていい？
はると：いいよ。
しゅん：おもしろさ。
はると：確かにゆまちゃん、めっちゃおもしろいもんね。
しゅん：それはほかの彼女のみなさんには負けないかなって思っています。
――ゆまちゃんは、しゅんくんの負けないところは「変人さ」と言っていました
しゅん＆はると：（爆笑）
はると：確かに、ナンバーワンだな（笑）！
しゅん：マジか（笑）！
はると：僕がねねちゃんの一番だと思うところは、胃袋の大きさですね。
しゅん：結構食べるんだ。
はると：めっちゃ食べますね。みなさん小動物みたいな感じだと思ってると思うんですけど、めちゃくちゃ食べるんですよ。俺のご飯をちょっともらうこともあるくらい。ほかの彼女のみなさんに、大食いキャラでは負けないなっていう自信ありますね。
――動画を見ているかもしれない彼女に向けて、メッセージをお願いします！
はると：もし、大食い対決があったら絶対に優勝してね！
しゅん：ゆまちゃんのおもしろさが一番かわいいよ！大好き！
※実はゆまちゃんとねねちゃんはこのインタビューの様子を最初から見ています
【動画】しゅん＆はるとに“彼女自慢”を聞いてみた「大好き！」
オリコンニュースでは、同ステージに出演したしゅん（倉澤俊）とはると（今井暖大）にインタビューを実施。以前インタビューで実施した、ゆま（谷村優真）らの“彼氏自慢”の「“彼女自慢”バージョンを見たい」という声に応え、2人に彼女との最新エピソード、彼女のほかには負けない“一番なところ”を聞いてきた。
はると：普段は、結構はっちゃけてる僕なのですが、このステージがかっこいい系だったので、おふざけを一切なしにして、クールな顔を作るのが大変でしたね。あと歩き方も普段とはちょっと違くて。ランウェイの難しさを知りました。
――ランウェイの練習はしましたか？
はると：そうですね。直前までめちゃくちゃ練習しました。
しゅん：今までの（ファッションイベントでの）『今日好き』ステージは、制服で「わー！（手を振って）」という感じで歩いていたんですけど、今回はこうやって衣装が用意されていて、クールな感じで歩くのが本当に難しかった。でも新鮮な感じで、すごく楽しかったです。
――ファッションポイントは？
はると：トップスのネクタイが、誰でも簡単に結べるネクタイみたいな感じなんですよ。
しゅん：それはどういうことですか（笑）？
はると：（爆笑）ネクタイをここに通したら、ネクタイ完成なんですけど…。あと季節感を出すために同系色になっているのがポイントですね。
しゅん：僕はセットアップ。普段こういうキレイめなジャケットは着ないので、今日初めて着てみて、自分で「似合ってるな」と思っていいなって。あとこういうブーツは初めて履いたので、すごく新鮮でした。
――4月11日に『今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP』が行われました。お2人はチーム「スカイボーイズ」として、「ぴあアリーナMM」でダンスされましたね。大舞台を終えての感想を教えてください
はると：気持ちが結構すっきりしましたね。当日までダンスレッスンで追い込まれていたので。それがなくなって、悲しい部分もあるんですけど、「プレッシャーから解放されたな」っていう安心感もあります。でも、ふとした時に踊っちゃいますね。
しゅん：確かに。
はると：毎日踊っています。
しゅん：あんなに大きなステージに、ダンス初心者の僕たちが立てることはなかなかないと思うので、本当に貴重な経験でした。ダンスの楽しさを知ることができました。
はると：めっちゃ苦手だったから、本当に。
しゅん：めちゃくちゃ楽しかったね。
――はるとくんは、昨年末に放送された『KYOUSUKI MUSIC STAGE』のインタビューの際にも、「ダンスが苦手」って言っていましたね。そこからの成長がすごいと思いました
はると：『KYOUSUKI MUSIC STAGE』とはダンスのジャンルが結構違いました。今回は、パフォーマンスする時間も長かったし、激しかった。「マジか」って思いながら練習してましたね。
――お姉さんと妹さんが見に来られてましたが、感想は聞きましたか？
はると：優勝して一緒に喜びたかったんですけど、優勝できなかったので、合わせる顔がなかったですね。
しゅん：（爆笑）そこまで（笑）？
はると：悔しくてね（笑）。
――しゅんくんはゆま（谷村優真）ちゃんと、はるとくんはねね（時田音々）ちゃんとお付き合いされていますね。最近したデートを教えてください
はると：ついこの間、映画デートに行きましたね。『名探偵コナン』の映画を見たんですけど、僕は結構『コナン』の映画を見ていて、ねねちゃんは初めてで。「楽しめるかわからない」みたいなことを言っていたんですけど、めちゃくちゃ楽しんでもらえて、良かったなって思いましたね。しかもその時、めっちゃフッ軽で行ったんですよ。「夕方空いてるから会えるやん」ってなって、「じゃあこの時間でやってる映画見よう」って。
しゅん：大阪で一緒に串カツを食べました。ずっと「串カツ行こう」って言っていて、念願の串カツデビューをしました。
はると：どうだった？串カツデビュー。
しゅん：めちゃくちゃおいしかった。大阪の串カツ、めっちゃおいしかったです。
はると：いいなあ。俺も食べたい！
――改めて彼女の好きなところは？
はると：意外と甘えてくれるところ。やっぱり好きだなって思いますね。
しゅん：なるほど。
はると：旅の時は「甘えるのが苦手」って言ってたんですけど、実際付き合ってみて、結構甘えてくれて。「なんだ、甘えられるじゃん」と思って、かわいいなって思います。
しゅん：（爆笑）上から（笑）。
はると：「甘えられない」って言ってたから、「甘えるの難しいのかな」と思ったら、甘えてくれたから、うれしいなって（笑）！
しゅん：俺は、結構溺愛してくれるところですね。
はると：確かに。
しゅん：僕も、旅中とか最初は「結構サバサバしてるのかな」と思っていたんですけど、思ったよりも溺愛してくれてめちゃめちゃうれしいです。幸せです。
――彼女が、ほかには絶対に負けない“一番なところ”を教えてください
しゅん：俺から言っていい？
はると：いいよ。
しゅん：おもしろさ。
はると：確かにゆまちゃん、めっちゃおもしろいもんね。
しゅん：それはほかの彼女のみなさんには負けないかなって思っています。
――ゆまちゃんは、しゅんくんの負けないところは「変人さ」と言っていました
しゅん＆はると：（爆笑）
はると：確かに、ナンバーワンだな（笑）！
しゅん：マジか（笑）！
はると：僕がねねちゃんの一番だと思うところは、胃袋の大きさですね。
しゅん：結構食べるんだ。
はると：めっちゃ食べますね。みなさん小動物みたいな感じだと思ってると思うんですけど、めちゃくちゃ食べるんですよ。俺のご飯をちょっともらうこともあるくらい。ほかの彼女のみなさんに、大食いキャラでは負けないなっていう自信ありますね。
――動画を見ているかもしれない彼女に向けて、メッセージをお願いします！
はると：もし、大食い対決があったら絶対に優勝してね！
しゅん：ゆまちゃんのおもしろさが一番かわいいよ！大好き！
※実はゆまちゃんとねねちゃんはこのインタビューの様子を最初から見ています