5月24日にキルギスでWBA世界フェザー級暫定王座決定戦に臨む同級5位の亀田京之介（27＝MR）が12日、大阪市内で取材に対応。同級4位のルイス・ヌメス（26＝ドミニカ共和国）戦へ向け、自信に満ちた表情で口を開いた。

「（試合が決まって）うれしいのはうれしいですけど、欲しいのは正規の世界のベルト。ここをきっちり倒しとかんとなって感じです」

4月に同地で予定されていた興行が延期され、相手も、懸かるタイトルも変わって迎える一戦。23戦23勝（15KO）と抜群の戦績を誇る強敵が相手とはいえ、京之介は意に介していない。

「戦績だけ見たら強いんでしょうけど、あんまり大した選手とやってないんちゃうかなって。今回ちゃんとしたフェザー級（の試合）なんで、自分の強さも見せられるし、きっちり倒せば、（自分の）評価も上がるやろうし、次につながるかな、と」

昨年10月に元世界3階級制覇王者のジョンリル・カシメロ（フィリピン）を判定で下して以来のリング。次戦へ向け、走り込みで下半身を徹底的に強化し、ジャブの重要性を再認識し、左から右のコンビネーションを磨いた。「新しい亀田京之介を見てもらえるんじゃないかって。手数も増えると思う」

JBCでは、WBAの暫定王者を認めておらず、今回ベルトを奪っても、日本で防衛戦はできない。ただ、京之介の視線は、もっと先を見据えている。

「4団体の（フェザー級）チャンピオンで、一番強いのは（ラファエル）エスピノサなんで。エスピノサを倒してこそ、本物のチャンピオンやと思う」

WBO正規王者との対決を熱望したうえで、さらなる“大物”も、視界にとらえる。

「井上尚弥がフェザーに上げてくると言うてるんで。（井上が）エスピノサとやるって言ってるじゃないですか。だから、オレが（エスピノサに）勝って、井上尚弥がオレと（試合を）やるっていう運命にしたろかな、って。（井上尚弥と）やるのが一番のモチベーションになってるんで」

京之介の野望は果てしない。ヌメス戦は通過点と位置づけても、冷静な心でリングへ上がる。

「今回は慎重にいこうかな、と思う。まあ、それでも中盤くらいで倒せるんじゃないかな、と。勝ちにこだわっていく」

不敵な笑みとともに、KOでの決着を誓った。