11日、東京都内で日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が開催された。現在問題となっている危険スイングについて、退場などの処分とすることを決定した。

対象となるのは、打者が途中でバットを投げ出す「危険スイング」で、すっぽ抜けも含まれる。故意・過失は問わず、ほかの選手や審判員などに当たらなかった場合は警告となり、同じ試合で2度危険スイングが行われた場合は退場。バットが他者に当たったり、スタンドやカメラマン席などに入ったりした場合は即退場となる。折れたバットや握ったままのバットが当たった場合は適用されない。新たな罰則ルールは12日の試合から開始し、2軍戦も含まれる。

今シーズンは、選手のバットが審判員やほかの選手の頭部に直撃するケースが相次いでいる。4月16日には、東京ヤクルトスワローズのオスナのバットがすっぽ抜け、球審の川上拓斗審判員の側頭部に直撃。緊急手術が行われる事態となった。この事故をきっかけに、18日の試合から球審がヘルメットを着用して試合に臨むことになった。SNSに川上球審の回復を祈る声が寄せられるなか、30日に日本野球機構は集中治療室から一般病棟に移ったことを発表。ただ、意識は回復していないという。

同月25日には、同じくオスナのバットが中日ドラゴンズの捕手・石伊雄太の頭部を直撃。一時ベンチに下がり治療を受けたが、その後試合に復帰した。

今月10日には、中日ドラゴンズの木下拓哉のバットが読売ジャイアンツの捕手・大城卓三の頭部に直撃した。試合は一時中断となったが、大城は治療を受けることなくプレーを続行した。試合終了直後には中日ドラゴンズの井上一樹監督が大城に直接謝罪。その姿がSNSで話題となり「こういう気遣いって大事」「なかなかできない」など称賛コメントが寄せられた。

今回の決定に対しては「遅い」「フォロースルーも含めるべき」といった意見も多く出ているが、審判員や選手の安全性を高める大きな一歩となった。バットが手から離れてしまった場合は一発退場の可能性もあるため、今後は選手の意識改革も必要となる。