サプライズで、子犬をお迎えすることを知った姉妹の反応が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「心が綺麗な証」「幸せだなぁ～」といったコメントが寄せられています。

【動画：『子犬を見学するだけ』と思っている女の子→サプライズで『今日から家族だよ』と伝えた結果…感動的な光景】

子犬を見るだけ→家族になれる！？

TikTokアカウント「exoticbully.0328」に投稿されたのは、「子犬を見るだけ」だと思ってやってきた姉妹に、サプライズで子犬が「今日から家族になる」ことを伝えた時の様子。

車の中で組み立てられるケージを見て、何かを察した2人。子犬と一緒にお家に帰れることが分かった瞬間、姉妹はとびっきりの笑顔を見せてくれました。特にお姉ちゃんは、子犬に会える日を心待ちにしていたのだそう。

嬉しくて大号泣

満面の笑みの後、お姉ちゃんは感極まったのか号泣してしまいます。お迎えする子犬の「たぬ吉」くんが姉妹の元へやってくると、小さな体を愛おしそうに撫でている2人の姿に、もらい泣きしそうになってしまいます。

ずっと犬を飼いたがっていたという姉妹ですが、小さなたぬ吉くんを優しく抱っこしている後ろ姿からは、心から喜んでいる気持ちが溢れ出ています。

変わらないワンコへの愛情

初めてたぬ吉くんと対面した時には、「写真で見るより100倍可愛い！」と、姉妹は大興奮だったといいます。お迎えした後も、お姉ちゃんたちはたぬ吉くんといっぱい遊んでくれたんだとか。

たくさんの愛情に包まれながら、たぬ吉くんはお空へ旅立ってしまったのだそう。現在は2匹のワンコが家族の仲間入りをしていますが、姉妹は変わらず優しく、愛情たっぷりに育ててくれています。

投稿には「心が綺麗な証」「幸せだなぁ～」「嬉し泣きできる娘さん素晴らしい」「ずっと側にいてあげて」「この日の事を絶対に忘れないで」「きゃわいい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「exoticbully.0328」では、家族と暮らす犬たちの、愉快で賑やかな日常を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「exoticbully.0328」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。