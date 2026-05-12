ガンプラと同じ縮尺の「大和」！

模型メーカーのフジミは2026年5月11日、公式Xで1/144スケール戦艦「大和」を搬入する様子を動画で公開しました。

【動画】おおデカい！ これが、1/144「大和」の搬入の様子です

この「大和」は5月13日から17日まで開催される「第64回静岡ホビーショー」で展示する模型です。

この戦艦「大和」は約20年前にフジミが100体限定で約100万円で販売した模型とのことです。そのうち1隻がフジミ本社の1階で眠っていましたが、2025年5月に行われた前回の静岡ホビーショーで約15年ぶりにフジミが同イベントで出展した際に、公の場では初展示されました。

今回の静岡ホビーショーでも同様に、展示するということで搬入作業が公開されましたが、1/144スケールということで、全長は約180cm、幅が約28cm、全高が約50cmとかなり巨大なため、公式Xでも「1/144大和はやっぱり圧巻…！」とコメントしていました。

この投稿を受け「圧倒的☆存在感」「今年も魅せて頂けるとは、なんたる贅沢！」といった反応がありました。

なお、1/144スケール「大和」再販の予定は、現状ではないと前回の静岡ホビーショーでは話していましたが、仮に再販するとなると、約200万円と、倍の値段になってしまうそうです。