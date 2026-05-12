霧島市の小学校で、温泉地ならではの授業が行われました。先生は、温泉ソムリエ。子どもたちが学んだことは。



霧島市の日当山小学校で授業を行ったのは、温泉ソムリエ師範の六三四さんです。学校では、霧島の温泉について学ぶことで地元への誇りを持ってもらおうと、「浴育」と呼ばれる温泉の教育を行っています。



（温泉ソムリエ師範・六三四さん）

「温泉は、分けて入った方がいいといわれている。3回に分けて入りましょう、3分・3分・3分くらい。温泉の湯気のマークは3本だから、温泉には3回に分けて入りましょうということ」





子どもたちは、日当山温泉の歴史や温泉の入り方について学びました。（児童）「日当山の温泉のことを知ることができて嬉しかった。これからも温泉についてたくさん調べていきたい」（温泉ソムリエ師範・六三四さん）「（日当山は）西郷隆盛や坂本龍馬など歴史上の人物が訪れたすごいところなんだということを知ってもらいたいし、西郷さんも1番ここの地域には多く訪れてご家族も一緒に入っているので、日当山温泉は昔から家族の湯だったということも子どもたちには知ってほしい」子どもたちは今後、近くの温泉施設で清掃のボランティアも予定しているということです。