鹿児島市で10日、メダカの無人販売所のメダカ8匹が盗まれる被害がありました。犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。



鹿児島市内のメダカの無人販売所に設置された防犯カメラの映像です。10日午後9時半ごろ。画面左側から、上下白っぽい服を着た人物が歩いてきて無人販売所の前で立ち止まります。約2分後、その人物は立ち去っていきました。



被害にあったのは、メダカの無人販売所を管理する建設業の田畑秀人さん（47）です。田畑さんは、メダカとスイレンを育てるのが趣味で、YouTubeとInstagram で育て方などの情報を発信しています。3年ほど前から、自宅の敷地内でメダカとスイレンの販売を始めました。これまでトラブルなく販売してきましたが、今回初めて盗難の被害を受けました。





（勝又健誠アナウンサー）「午前5時20分頃、田畑さんが販売所を確認したところ、右側の扉が開いていました。中を確認すると、中にいた王華とサファイア合わせて8匹のメダカがいないことがわかりました」盗まれたのは、改良メダカ「王華」4匹、「サファイア」4匹の合わせて8匹で、被害金額は2000円です。手塩にかけて育ててきたメダカを盗まれた田畑さんは。（田畑秀人さん）「率直に言うとやられた。とうとう、うちも来てしまったかというのが率直な思い。ここに住んでいるので、敷地内にまた入ってきたら怖いという思い」無人販売所の料金箱に被害はありませんでした。田畑さんは、警察に被害届を提出。これまで、無人販売所に鍵をかけていませんでしたが、被害を受けたあと営業時間外には施錠するようにしたということです。（田畑秀人さん）「同じように無人販売している方への注意喚起と、地域の皆様にもこういった事件が近所で起きていることをお伝えしたかった」警察によりますと、周辺で同じような被害は、いまのところ確認されていないということです。