福島県の磐越道でマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生21人が死傷した事故を受け、部活動などに伴う「移動の安全性」をどう確保するかという動きが出ています。

【写真を見る】"子どものための学校体育"ならば「部活動のバス移動」をどう考えるか？ 熊本の場合

国交大臣が会見で――

12日の会見で金子恭之国土交通大臣は「部活動はじめ学校教育活動での移動時の安全確保に、どのような対策が効果的か、文部科学省と検討したい」と明らかにしました。

磐越道でのバス事故が広げる波紋

6日、福島県の磐越道で起きたマイクロバスの事故は、乗っていた高校生1人が死亡、20人がけがをしました。新潟の高校の生徒達は部活動の練習試合のため福島県内を移動中でした。

熊本市はガイドライン策定を検討へ

この事故を受け11日、熊本市の大西一史市長は、校外活動の安全管理についてガイドラインの策定を検討すると明らかにしました。

熊本市 大西一史 市長「生徒、子ども達の命を守るためにどうあるべきか、ガイドラインの検討を含めて取り組みを教育委員会とする必要がある」

熊本市・熊本県、それぞれのルールは

現状、熊本市立の高校に対するガイドラインはありませんが、部活動の移動については保護者の送迎を原則とし、教職員はマイクロバスを運転しないよう指導されています。

一方、熊本県教育委員会は県立高校に対し「公共交通機関」の利用を原則とし、校長が許可した場合にマイクロバスなどの使用が可能としています。

ただ、その際も「教職員はバスを運転しないこと」「運転手は第二種免許取得者とすること」「やむを得ない場合は事前登録者」などと通知しています。

熊本市のルールについて保護者は・・・

子どもが部活動をしている保護者「遠征などになると、先生が運転するバスを借りられたら一番良いと思うが難しいと思う。協議するなど考えなければならない」

また保護者として送迎の経験がある人は・・・

送迎経験のある保護者「自分の車に他人の子どもを乗せること自体、他人の子どもを預かるというのが気持ち的にはとても負担になっていた」

現場の運用に難しさ

部活動が盛んな熊本市立千原台高校で校長を務めていた南弘一さんは、現状のルールには現場の運用に難しさがあると考えています。

熊本市立千原台高校 前校長 南弘一さん「現実問題としてなかなか難しいところがある。現場ではバスの運転を誰がするのかというところで実際は保護者に運転できる人がいたらお願いする。保護者が無理なら保護者の知り合いにお願いするというのが現実」

今こそ大人が知恵を絞る時

熊本市立千原台高校 前校長 南弘一さん「現場の実態をしっかり見てもらいながら、子ども達の活動が安全第一が大前提で、あまり縛られないように安全性をどう高めていくか、大人が知恵を絞って考えることが必要」

一方で、私立高校で指導する、ある教員に話を聞くと「福島での事故のあと、マイクロバスを運転すると白い目で見られることがある。それでも子ども達が頑張れるよう、自分がバスを運転するしかない」と話していました。