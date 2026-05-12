金属バット、『東京グランド花月』に“らしさ”あふれるコメント 島田珠代とダンスも？
お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）が12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席した。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
初回公演後の感想について、友保が「笑いあり涙あり、すばらしい舞台になったんじゃないかと自負しております」、小林も「僕の芸人人生において、この日が最高の1日。ありがとうございます」と“らしさ”あふれるコメント。フォトセッションの際には、島田珠代が友保の髪をおもむろにつかみ“ダンス”を披露するなど、和やかな空気だった。
取材会にはそのほか、西川きよし、ミキ（亜生、昴生）、アキも出席した。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
取材会にはそのほか、西川きよし、ミキ（亜生、昴生）、アキも出席した。