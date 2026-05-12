西川きよし“破天荒芸人”「今はコンプライアンスで無理」 横山やすしさんとの思い出も
お笑い芸人の西川きよしが12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席。今の時代で注目している“破天荒芸人”に関する質問に「今はコンプライアンスで無理やと思います」と笑顔で答えた。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
公演では、横山やすしさんとの思い出について話していたが、取材でも“舞台でのトチリ”に関する話題から派生して「（トチリは）100％相棒でした（笑）。まったく来なかったです。そんな時は、僕が等身大のやすしさんの写真をもって出てくるんです。それでも通ったんです、その時代は」となつかしんでいた。
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
取材会にはそのほか、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、ミキ（亜生、昴生）、アキ、島田珠代も出席した。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
公演では、横山やすしさんとの思い出について話していたが、取材でも“舞台でのトチリ”に関する話題から派生して「（トチリは）100％相棒でした（笑）。まったく来なかったです。そんな時は、僕が等身大のやすしさんの写真をもって出てくるんです。それでも通ったんです、その時代は」となつかしんでいた。
取材会にはそのほか、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、ミキ（亜生、昴生）、アキ、島田珠代も出席した。