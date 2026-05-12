日本で“冠番組”放送中のBOYNEXTDOOR、新AL『HOME』の多彩なプロモーションを予告

BOYNEXTDOORが、自身初となるフルアルバムでのカムバックに向け、多彩なプロモーションコンテンツを予告した。

5月11日、BOYNEXTDOORは公式サイトやSNSを通じて、1stフルアルバム『HOME』のスケジュールポスターを公開した。

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公開されたポスターは、鍵やはがき、ノート、手紙、写真といったヴィンテージ感漂うオブジェを詰め込んだ感性的なデザインで、新アルバムのコンセプトに対するファンの好奇心を大いに刺激した。

（写真提供＝OSEN）BOYNEXTDOOR

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

BOYNEXTDOORは、5月18日のフィルムエッセイ公開を皮切りに、本格的なプロモーションを展開する。20日にトラックリストを公開し、23日から26日にかけて「NAVIGATOR」「WEAVER」「BUNKER」「SWEET HOME」と題した計4バージョンのコンセプトフィルムとフォトを順次披露する。

デビュー3周年を迎える30日には、ファンへの感謝を込めた記念コンテンツが用意されており、31日に「トラックスポイラー：Homecoming」、6月5日にタイトル曲のMVティザーを公開し、6月8日午後6時に待望の1stフルアルバムをリリースする。

新アルバム『HOME』は、6人のメンバーがこれまで抱えてきた感情や記憶を綴った作品で、楽曲制作に継続して参加してきた彼らならではの深い共感と音楽的成長を感じられる1枚になると期待されている。

また、アルバム発売に先立って公開された先行公開曲『ddok ddok ddok』は、現在グローバルチャートで勢いを見せている。同曲は、グループ名に含まれる「DOOR（ドア）」から着想を得て“ノックの音”をタイトルにした強烈なHIPHOPナンバーだ。

BOYNEXTDOORは今週から音楽番組に相次いで出演し、さらにパワーアップしたパフォーマンスを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。