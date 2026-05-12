毎年恒例の「美脚美尻」特集。今年の2495号のスペシャルエディション表紙を飾ってくれたのは、1年半ぶりにRINさんが復帰し、ついに“完全体”として新たな一歩を踏み出すIS:SUEのみなさん。全員揃って、初のanan表紙へのご登場です。

ステージ上ではカリスマが溢れ、高いパフォーマンス力で話題のIS:SUEのみなさん。ですが現場では、メンバー同士ふざけ合いながら、ふんわりと柔らかい空気感をまとっているのがお馴染みの姿です。今回も、そんなほんわかとしたムードに包まれながら撮影がスタート。

しかし、いざカメラの前に立つと、スタッフが息を呑むほどの集中力を見せてくれるのが彼女たちのすごさ。今回は2つの衣装で、グループの代名詞ともいえる凛とした佇まいと、特集テーマにふさわしい、しなやかに鍛え上げられた脚線美にフォーカスして撮影を行いました。

まずは、四者四様の個性を表現したカラフルな衣装から。衣装と世界観を合わせて、芝生と青空のような背景にピンクのソファが映えるレトロポップなセットを準備。和気あいあいとした等身大の表情からキュートな眼差しまで、4人の魅力を余すところなく捉えています。

続いては、表紙になっている80〜90年代の海外アーティストをイメージした、ディーバなブラックコーデへ。ステージ上での姿とリンクする圧倒的なオーラを放ちながら、シャッターが切られるたびに指先の角度や脚のラインを微調整。集合カットの合間には、4人でふざけて笑い合う一幕もありつつ、美脚美尻特集の表紙としてもっとも美しく見えるポージングをストイックに探る姿は、まさにプロフェッショナルそのものでした。

インタビューでは、まもなく発売される初のアルバムについてはもちろん、1年半もの間、完全体を待ち続けてくれたファンのみなさんへの想いを熱く語ってくださいました。再集結したことでより強くなった絆、そして「4人でなければならない」という強い確信を感じる内容になっています。読み応えたっぷりのインタビューも、ぜひ誌面でチェックしてくださいね。（MM）