東京ばな奈 ミニオンの新作“バナナシェイク味”が登場♡夏にぴったりのひんやりスイーツ

「東京ばな奈ワールド」から、大人気『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」』の新フレーバー“バナナシェイク味”が登場♡2026年5月15日(金)よりJR東京駅で先行販売され、6月1日(月)から各店舗で順次発売されます。とろ～りまろやかなバナナシェイク味のカスタードクリームと、ミニオンたちの愛らしいデザインが魅力。暑い季節にぴったりな、可愛くておいしい東京みやげに注目です♪

ひんやり楽しむバナナシェイク味

『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』は、ふわふわのスポンジケーキに、とろ～りまろやかなバナナシェイク味のカスタードクリームを包み込んだ新作スイーツです。

ほんのり香るバニラの風味が、ミルキーでやさしい甘さを引き立て、まるで本物のバナナシェイクのような味わいを楽しめます。

冷蔵庫で冷やして食べることで、さらに爽やかな口当たりに♡暑い季節のおやつや、夏の手土産にもぴったりです。バナナ好きさんはもちろん、ミニオンファンにもたまらない一品となっています。

東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味



価格：4個入：842円（税込）／8個入：1,512円（税込）

※4個入に包装紙がけはございません。

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※表示価格は参考小売価格です。

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ミニオンたちの絵柄にも注目♡

スポンジケーキには、ミニオンたちの可愛いデザインがプリントされています。

登場するのは、ボブ、スチュアート、ケビン、カール、オットーの全5種類。どのミニオンに出会えるかは、箱を開けるまでのお楽しみです♪

それぞれ表情豊かなデザインになっており、思わず写真を撮りたくなる可愛さ。家族や友人と「どの絵柄が入っていた？」と盛り上がれるのも魅力です。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

販売スケジュールをチェック

先行販売は、2026年5月15日(金)からJR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場にてスタート。期間は5月31日(日)までとなっています。

人気商品のため、早期完売の可能性もあるので気になる方は早めのチェックがおすすめです。

通常販売は、2026年6月1日(月)から7月末ごろまでを予定。東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)や、銀のぶどう‐SWEETS GATE TOKYO‐などで順次販売されます。

店舗によって取り扱いの入り数が異なる場合があるため、事前確認も忘れずに♪

Minions Franchise © Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

この夏だけの特別な東京ばな奈♡

ミニオンたちのキュートなデザインと、とろけるバナナシェイク味を楽しめる『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 バナナシェイク味』。

ひんやり冷やして味わえば、暑い季節にぴったりのご褒美スイーツとして楽しめます。

東京駅限定感のある特別な一品なので、自分用にはもちろん、夏の帰省土産やギフトにもおすすめ♡この機会に、ミニオンたちの可愛さとおいしさをぜひ体験してみてください。