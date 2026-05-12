ひらがなを並び替えて正しい単語を導き出すアナグラムクイズ！ 一見すると別の意味の言葉にも見えますが、文字を入れ替えると誰もが知っているあの単語が隠れています。制限時間は1分！ あなたの脳の柔軟性をフル活用して正解を目指しましょう。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると意味の通じない文字列でも、順番を入れ替えるだけで馴染みのある単語に早変わりします。頭の中で文字をスライドさせて、柔軟な発想で隠された正解を導き出してください。全集中でチャレンジしましょう！

問題：「う ん と ど け ふ」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う ん と ど け ふ

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：とどうふけん

正解は「とどうふけん」でした。

▼解説
「う ん と ど け ふ」を正しく並び替えると「都道府県（とどうふけん）」になります！ 6文字と少し長めなので、まずは「けん」など、小さな塊を作って考えていくのが早く解くコツですよ。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)