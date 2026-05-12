山形県庄内地方では田植えの最盛期を迎え、農家が朝から田植え作業に追われています。きょうは水田に鳥海山が映りこむ逆さ鳥海も現れました。

【写真を見る】「こんなに暑いのは例年なかった」庄内で田植え最盛期 苗の育ちは順調！ この時期ならではの「逆さ鳥海」の景色も（山形・酒田市）

酒田市本楯地区です。田植えの最盛期を迎えました。

こちらの水田で育てられているのは山形県の酒米「雪女神」で、大吟醸酒に使われます。

こちらではおよそ２０年前から酒米を育ていて、鳥海山を望みながら今年も豊作を願い、およそ１８０アールの水田に植え付けが行われました。

残雪の残る鳥海山が水田に映り込み、この時期ならではの「逆さ鳥海」が稲の苗を包みます。

■天気よく順調に育つ

コメ農家「今年は天気も良くて苗も順調に育っていて、稲にとってはちょうどいい天気で風もなく、生育が見込める」

４月には畑を耕すトラクターの軽油が不足し、作業が進められないときもあったということです。

それでも天候が良かったことから苗は順調に育ち、例年通りこの時期に田植えを行うことができました。

■「田植えでこんなに暑いのは…」

きょうの酒田市の最高気温は２３．８度。

コメ農家「田植えでこんなに暑いのは例年なかったと思う。去年は大雨で全然天気が良くなくて、今年はこんなふうに天気良いですけれど、毎年天気を見ながら田植えをやらなきゃいけなくて、生育も早まってきているのでそこら辺を調整しながらやるのが大変」

コメの生育が年々早まってきていて、安定した生育が農家の悩みのひとつとなっています。こちらでは９月の上旬の収穫を予定しているという事です。

コメ農家「大吟醸用のおコメになるので、美味しいお酒になるように精一杯育てていきたい」

庄内地方での田植えは今月２０日頃まで続くということです。