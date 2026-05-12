山形県山形市の幼稚園で温水プール開きが行われ、楽しみながら、水中での動き方などを学ぶプール学習がスタートしました。

【写真を見る】泳いで、もぐって、ダンスも！ プール開きに園児大はしゃぎ その本質は自分の命を守ること…楽しみながら子どもたちの力を伸ばすプール学習（山形市）

佐藤友美アナウンサー「こちらの竹田幼稚園では、太陽光発電を利用した温水を使って、園児たちが水と触れ合っています。まずは、バタ足から。おーここまで水が飛んできます。勢いがある」

竹田幼稚園では、水の中でも自分で命を守れるようにと、週に１回プール活動を行っています。きょうは今年のプール開きが行われ、年長の園児２８人が水の感触を楽しみました。

水温はおよそ３０度。子どもたちが体調を崩さないように、室温と水温はほぼ同じ温度に設定されています。

■泳いで、もぐって、ダンスも！

園児たちは、泳いだり、もぐったり、飛び込んだりと、大はしゃぎ！

こちらは、音楽に合わせて踊るスプラッシュダンスです。水泳の動き、クロールやバタフライの動きが取り入れられています。

佐藤友美アナウンサー「楽しそうですね。こちらは、水に顔をつける瞬間に息を止めるなど水中での呼吸の仕方も学んでいるそうです」

■プールは楽しかったかな？

園児「楽しかったです。もぐることです」

園児「Ｑどんなことができるようになりたい？」「クロール」

園児「バタ足が楽しかったです」

園児「俺も潜れるよ、最高の仲間でしょ」

１２月には、泳ぎの検定が行われ、２５ｍを泳ぐ園児もいるということです。

竹田幼稚園 山本絵里子 園長「子どもたちの力は無限なので、できないというふうに自分の力を縮こませるのではなく、のびのびとチャレンジしていく大きな精神をもってほしい」