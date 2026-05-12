福島県の磐越道で高校生など２１人が死傷したバス事故を受け、山形県が県内の私立高校の遠征手段について実態調査を始めたことがわかりました。

【写真を見る】福島県の高校生ら21人死傷バス事故受け…県が私立高校の「遠征手段」の実態調査始める 公立高校の調査も検討進める（山形）

この事故は今月６日、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが衝突し、高校生１人が死亡し、２０人がけがをしたものです。

■県内私立高校の「遠征手段」を調査

山形県によりますと、この事故を受け県内の私立高校の遠征手段を把握するため実態調査を始めたということです。

確認しているのは、今年のゴールデンウイーク期間中に「遠征をおこなったか」と「遠征の移動方法」についてで、対象となっているのは県内１５校の私立高校です。

■公立高校の調査も検討進める

公立高校については、宿泊を伴う遠征の場合には県に届け出があるため把握しているものの、日帰りの場合や移動手段については把握していないということです。

県は公立高校について、今後どのような形で調査を行うか検討を進めているということです。