西川きよし、ミキを大絶賛「漫才うまなった」 昴生の“失礼ボケ”にも笑顔
お笑い芸人の西川きよしが12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席。ミキを大絶賛する一幕があった。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
初回公演の感想を話していく中で、昴生が「平日昼間に満席で、たくさん来ていただいてうれしかったです。NGKの空気を味わっていただくような内容で。あと、上からになりますけど、きよし師匠もようウケてはって」と“失礼ボケ”をかましながらコメント。
きよしは笑いながら「漫才うまなったな！ミキ、めちゃくちゃ漫才うまなった」と絶賛。「僕は6年ぶりぐらいに出させていただいたんですけど。普通、出させていただく時は、自分で雰囲気を察知して世界へって思うんですけど、きょうは出てきた時に本当に温かく迎えてくださったので。本当に楽しくやらせていただきました」と充実感をにじませていた。
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
取材会にはそのほか、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、アキ、島田珠代も出席した。
【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代
初回公演の感想を話していく中で、昴生が「平日昼間に満席で、たくさん来ていただいてうれしかったです。NGKの空気を味わっていただくような内容で。あと、上からになりますけど、きよし師匠もようウケてはって」と“失礼ボケ”をかましながらコメント。
同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待される芸人、各お笑い賞レースの王者などが多数出演し、豪華ラインナップで“最高の寄席”を届ける。
取材会にはそのほか、金属バット（小林圭輔、友保隼平）、アキ、島田珠代も出席した。