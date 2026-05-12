日向坂46、五期生『新参者』ダイジェスト映像公開「好きという感情だけでどこまで進めるのか、私たちが証明してみせます」
20日発売の日向坂46・17thシングル「Kind of love」TYPEA、Bに収録される”日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」”のダイジェスト映像が、同グループオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】日向坂46・五期生『新参者』ダイジェスト映像
『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、昨年11月に日向坂46 五期生10人のメンバーで全10公演を駆け抜けた。今シングルには千秋楽公演の様子が収められている。
メンバーの大野愛実が「好きという感情だけでどこまで進めるのか、私たちが証明してみせます」というスピーチから始まるこのダイジェスト映像。「好きを超えろ」をテーマに、加入して一年足らずの五期生ががむしゃらに奮闘し、当時の熱狂が蘇る映像となっている。
【動画】日向坂46・五期生『新参者』ダイジェスト映像
『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、昨年11月に日向坂46 五期生10人のメンバーで全10公演を駆け抜けた。今シングルには千秋楽公演の様子が収められている。
メンバーの大野愛実が「好きという感情だけでどこまで進めるのか、私たちが証明してみせます」というスピーチから始まるこのダイジェスト映像。「好きを超えろ」をテーマに、加入して一年足らずの五期生ががむしゃらに奮闘し、当時の熱狂が蘇る映像となっている。