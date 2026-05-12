「楽しさに向き合わなければ、フジテレビじゃない」 フジ清水社長、新たな企業理念は「単なるスローガンではない」

「楽しさに向き合わなければ、フジテレビじゃない」 フジ清水社長、新たな企業理念は「単なるスローガンではない」