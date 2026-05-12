アジア株 総じて下落、上海株は小反落 アジア株 総じて下落、上海株は小反落

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東京時間17:42現在

香港ハンセン指数 26347.91（-58.93 -0.22%）

中国上海総合指数 4214.49（-10.53 -0.25%）

台湾加権指数 41898.32（+108.26 +0.26%）

韓国総合株価指数 7643.15（-179.09 -2.29%）

豪ＡＳＸ２００指数 8670.68（-31.08 -0.36%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74899.25（-1116.03 -1.47%）



１２日のアジア株は総じて下落。前日の米国株は半導体関連株を中心に上昇したものの、アジア株は利益確定の売りに押された。イラン紛争の先行き不透明感から前日のＮＹ原油が上昇、その後の時間外取引でも一段高となっていることも重石となった。上海株は小反落。米中首脳会談を控える中、様子見ムードが広がった。豪州株は小幅続落。素材、公益が上昇、ハイテク、生活必需品、一般消費財などが下落した。



上海総合指数は小反落。ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、電力会社のダータン・パワー、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団が売られた。



香港ハンセン指数は小反落。ガラス製品メーカーの信義玻璃控股（信義ガラス）、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）が買われる一方で、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、不動産投資会社の九龍倉置業地産投資（ワーフ・リアルエステート・インベストメント）、光学機器メーカーの舜宇光学科技（サニー・オプティカル・テクノロジー）、衛生用品メーカーの恒安国際集団（ハンアン・インターナショナル）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続落。資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、エネルギー会社のＡＧＬエナジーが買われる一方で、ソフトウエア開発のサイトマインダー、相場情報サービス会社のアイレス、小売りチェーンのコールズ・グループ、ワインメーカーのトレジャリー・ワイン・エステート、小売会社のプレミエ･インベストメンツが売られた。

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