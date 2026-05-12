ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７７ｂｐ　小幅に拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ　　　　3.091
フランス　　　3.726（+64）
イタリア　　　3.858（+77）
スペイン　　　3.518（+43）
オランダ　　　3.211（+12）
ギリシャ　　　3.814（+72）
ポルトガル　　　3.463（+37）
ベルギー　　　3.651（+56）
オーストリア　3.351（+26）
アイルランド　3.303（+21）
フィンランド　3.369（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）