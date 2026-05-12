ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７７ｂｐ 小幅に拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７７ｂｐ 小幅に拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 3.091
フランス 3.726（+64）
イタリア 3.858（+77）
スペイン 3.518（+43）
オランダ 3.211（+12）
ギリシャ 3.814（+72）
ポルトガル 3.463（+37）
ベルギー 3.651（+56）
オーストリア 3.351（+26）
アイルランド 3.303（+21）
フィンランド 3.369（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%）
ドイツ 3.091
フランス 3.726（+64）
イタリア 3.858（+77）
スペイン 3.518（+43）
オランダ 3.211（+12）
ギリシャ 3.814（+72）
ポルトガル 3.463（+37）
ベルギー 3.651（+56）
オーストリア 3.351（+26）
アイルランド 3.303（+21）
フィンランド 3.369（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）