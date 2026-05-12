ロッチ、スピードワゴン小沢一敬の自粛中に「焼肉連れていってもらった」
お笑いコンビ・ロッチが12日、都内で行われた『GMO渋谷エンタメ祭2026』 記者発表会に出席。今年3月に芸能活動を再開したスピードワゴンの小沢一敬の自粛時のエピソードを交えてイベントの見どころをアピールした。
【全身ショット】各々きらびやかな衣装で…ヒコロヒー、黒羽麻璃央ら
ロッチは7月12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される『JAME 渋笑 奇跡の2日間』に出演予定。事務所の垣根を超え、数々のお笑い芸人が出演する同イベントのチケットはすでに完売しており、見どころを聞かれた中岡創一（48）は、同日に出演予定の「久しぶりにスピードワゴンさんのネタが間近で観られるのかなと。僕自身も楽しみにしています」と期待を込めた。
コカドケンタロウ（47）は「小沢（一敬）さんが休んでいるときに焼肉に連れて行ってもらって、仕事をしてないのにおごってもらえました。他の芸人たちも『僕たちが（払います）』とは言ったんですが、なぜか小沢さんが『俺がおごるよ』と。昔からそういう人だから」と人柄をアピールしていた。
この日はほかにお笑い芸人のレイザーラモンRG（51）、ヒコロヒー（36）、俳優の海乃美月（32）、黒羽麻璃央（32）、歌手の岩佐美咲（31）、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃（22）、真鍋凪咲（21）が出席。司会はフリーアナウンサーの雨宮萌果（39）が務めた。
◆『GMO渋谷エンタメ祭2026』
芸能プロダクションなどで構成される日本音楽事業者協会（JAME）が主催し、昨年に続いて今年で2回目。7月11日と12日の週末、東京・渋谷を代表するライブハウス、複合施設、公園などを舞台にお笑い・ミュージカル・演歌、盆踊り、アイドルフェスなど若者から高齢者まで幅広い世代に“エンタメ”の魅力を発信する。
【全身ショット】各々きらびやかな衣装で…ヒコロヒー、黒羽麻璃央ら
ロッチは7月12日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される『JAME 渋笑 奇跡の2日間』に出演予定。事務所の垣根を超え、数々のお笑い芸人が出演する同イベントのチケットはすでに完売しており、見どころを聞かれた中岡創一（48）は、同日に出演予定の「久しぶりにスピードワゴンさんのネタが間近で観られるのかなと。僕自身も楽しみにしています」と期待を込めた。
この日はほかにお笑い芸人のレイザーラモンRG（51）、ヒコロヒー（36）、俳優の海乃美月（32）、黒羽麻璃央（32）、歌手の岩佐美咲（31）、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃（22）、真鍋凪咲（21）が出席。司会はフリーアナウンサーの雨宮萌果（39）が務めた。
◆『GMO渋谷エンタメ祭2026』
芸能プロダクションなどで構成される日本音楽事業者協会（JAME）が主催し、昨年に続いて今年で2回目。7月11日と12日の週末、東京・渋谷を代表するライブハウス、複合施設、公園などを舞台にお笑い・ミュージカル・演歌、盆踊り、アイドルフェスなど若者から高齢者まで幅広い世代に“エンタメ”の魅力を発信する。