タレント安めぐみ（44）が12日までにアメーバオフィシャルブログを更新。母の日に夫の東貴博（56）、11歳の長女詩歌（うた）ちゃんから贈られた心温まるプレゼントを明かした。

今年の母の日（10日）について、「数日前から夫が泊まりのお仕事で、1人ドタバタ過ごしていました」と振り返りつつ、「素敵なお花が届きました」と報告。ピンクや白のバラ、カーネーションが華やかにあしらわれたフラワーアレンジメントを手に笑顔を見せる写真を公開し、「ありがとうございます」と感謝を述べた。

前日には、長女が習い事の帰りに「1日早いけど」とカーネーションを買ってきてくれたといい、「とても感動しました」。また、白いワンピース姿で夢中になってボールすくいを楽しむ次女萌歌ちゃん（もか＝2）の姿も披露した。

ファンからは「素敵な母の日のプレゼント」「素晴らしい」「感謝の気持ちが伝わる良い日になりましたね」「旦那様とうたちゃんからのカーネーションうれしいですね」「安さんとカーネーションのツーショット、とても素敵」などの声が寄せられている。

安と東は11年12月に結婚。15年に長女、24年に次女が誕生している。