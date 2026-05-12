東京証券取引所が１２日に発表した４月第５週（４月２７日～５月１日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３５７６億３５２２万円と５週連続で買い越した。前週は７８４２億１１６８万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は９３５６億円の売り越し。現物・先物の合計では５７８０億円と５週ぶりに売り越しとなった。前週は９５３４億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は３０３３億７２０９万円と３週連続で買い越し。信託銀行は１１１０億１２７１万円と４週ぶりに買い越した。事業法人は４１４億７３５３万円と５週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで２０３円０６銭（０．３％）下落している。



出所：MINKABU PRESS