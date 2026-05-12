　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 171(　　　71)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　28(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　 2(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　52(　　　52)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 790(　　 790)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　17(　　　17)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 991(　　 492)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　47(　　　17)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 156(　　 128)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 45204(　 20430)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 116(　　　56)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　12(　　　10)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 576(　　 444)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　 5)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 32960(　 17112)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 315(　　 173)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　21(　　　21)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3339(　　3339)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　23(　　　23)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 329(　　 329)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11700(　 11700)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　78(　　　78)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース