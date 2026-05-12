主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 171( 71)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 28( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 2( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 52( 52)
日経225ミニ 6月限 790( 790)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 17( 17)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 991( 492)
9月限 47( 17)
TOPIX先物 6月限 156( 128)
日経225ミニ 6月限 45204( 20430)
7月限 116( 56)
8月限 12( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 576( 444)
9月限 21( 5)
日経225ミニ 6月限 32960( 17112)
7月限 315( 173)
8月限 21( 21)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 66( 66)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 3339( 3339)
7月限 23( 23)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 329( 329)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 11700( 11700)
7月限 78( 78)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 43( 43)
TOPIX先物 6月限 171( 71)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 28( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 2( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 52( 52)
日経225ミニ 6月限 790( 790)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 17( 17)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 991( 492)
9月限 47( 17)
TOPIX先物 6月限 156( 128)
日経225ミニ 6月限 45204( 20430)
7月限 116( 56)
8月限 12( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 576( 444)
9月限 21( 5)
日経225ミニ 6月限 32960( 17112)
7月限 315( 173)
8月限 21( 21)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 66( 66)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 3339( 3339)
7月限 23( 23)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 329( 329)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 6月限 11700( 11700)
7月限 78( 78)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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