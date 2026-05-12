主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1727( 611)
TOPIX先物 6月限 1510( 949)
9月限 200( 0)
日経225ミニ 6月限 1988( 1988)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4847( 1486)
TOPIX先物 6月限 1118( 463)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2503( 561)
TOPIX先物 6月限 1066( 308)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1118( 904)
TOPIX先物 6月限 763( 596)
9月限 101( 1)
日経225ミニ 6月限 3710( 3496)
7月限 1000( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 326( 321)
TOPIX先物 6月限 400( 0)
9月限 400( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2077( 1021)
9月限 30( 28)
TOPIX先物 6月限 319( 277)
日経225ミニ 6月限 82446( 39418)
7月限 137( 63)
8月限 24( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 659( 457)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 6月限 47705( 22955)
7月限 174( 58)
8月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 6月限 4555( 4555)
7月限 69( 69)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 783( 783)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 6月限 21153( 21153)
7月限 181( 181)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1727( 611)
TOPIX先物 6月限 1510( 949)
9月限 200( 0)
日経225ミニ 6月限 1988( 1988)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4847( 1486)
TOPIX先物 6月限 1118( 463)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2503( 561)
TOPIX先物 6月限 1066( 308)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1118( 904)
TOPIX先物 6月限 763( 596)
9月限 101( 1)
日経225ミニ 6月限 3710( 3496)
7月限 1000( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 326( 321)
TOPIX先物 6月限 400( 0)
9月限 400( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2077( 1021)
9月限 30( 28)
TOPIX先物 6月限 319( 277)
日経225ミニ 6月限 82446( 39418)
7月限 137( 63)
8月限 24( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 659( 457)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 6月限 47705( 22955)
7月限 174( 58)
8月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 6月限 4555( 4555)
7月限 69( 69)
8月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 783( 783)
9月限 15( 15)
日経225ミニ 6月限 21153( 21153)
7月限 181( 181)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース