　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1727(　　 611)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1510(　　 949)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1988(　　1988)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4847(　　1486)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1118(　　 463)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2503(　　 561)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1066(　　 308)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1118(　　 904)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 763(　　 596)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 101(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3710(　　3496)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 326(　　 321)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 400(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 400(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2077(　　1021)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　30(　　　28)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 319(　　 277)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 82446(　 39418)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 137(　　　63)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　24(　　　22)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 659(　　 457)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　 7)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 47705(　 22955)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 174(　　　58)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 1)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4555(　　4555)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 783(　　 783)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 21153(　 21153)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 181(　　 181)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース