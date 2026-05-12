　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3640(　　3607)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7951(　　7951)
日経225ミニ　 　 6月限　　　112787(　112787)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 739(　　 739)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1872(　　1826)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6586(　　6586)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 71151(　 71151)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 584(　　 584)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　26(　　　26)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 111(　　　33)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 504(　　 504)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 341(　　 341)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 290(　　 263)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1876(　　1836)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2609(　　2589)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 253(　　 253)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1672(　　1572)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3549(　　3549)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 330(　　 252)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 624(　　 624)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1323(　　1319)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 649(　　 649)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3384(　　3384)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 20375(　 20375)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 428(　　 428)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　60(　　　37)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 144(　　 144)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 161(　　 161)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　58(　　　58)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　85(　　　85)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 313(　　 313)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース