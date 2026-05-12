外国証券 先物取引高情報まとめ（5月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3640( 3607)
9月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 7951( 7951)
日経225ミニ 6月限 112787( 112787)
7月限 739( 739)
8月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1872( 1826)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 6586( 6586)
日経225ミニ 6月限 71151( 71151)
7月限 584( 584)
8月限 26( 26)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 33)
TOPIX先物 6月限 504( 504)
日経225ミニ 6月限 341( 341)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 290( 263)
TOPIX先物 6月限 1876( 1836)
日経225ミニ 6月限 2609( 2589)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 253( 253)
TOPIX先物 6月限 1672( 1572)
日経225ミニ 6月限 3549( 3549)
7月限 27( 27)
8月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 330( 252)
TOPIX先物 6月限 624( 624)
日経225ミニ 6月限 1323( 1319)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 649( 649)
TOPIX先物 6月限 3384( 3384)
日経225ミニ 6月限 20375( 20375)
7月限 428( 428)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 60( 37)
9月限 26( 0)
TOPIX先物 6月限 144( 144)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 0)
TOPIX先物 6月限 161( 161)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 58( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 85( 85)
日経225ミニ 6月限 313( 313)
7月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3640( 3607)
9月限 19( 19)
TOPIX先物 6月限 7951( 7951)
日経225ミニ 6月限 112787( 112787)
7月限 739( 739)
8月限 15( 15)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1872( 1826)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 6586( 6586)
日経225ミニ 6月限 71151( 71151)
7月限 584( 584)
8月限 26( 26)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 111( 33)
TOPIX先物 6月限 504( 504)
日経225ミニ 6月限 341( 341)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 290( 263)
TOPIX先物 6月限 1876( 1836)
日経225ミニ 6月限 2609( 2589)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 253( 253)
TOPIX先物 6月限 1672( 1572)
日経225ミニ 6月限 3549( 3549)
7月限 27( 27)
8月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 330( 252)
TOPIX先物 6月限 624( 624)
日経225ミニ 6月限 1323( 1319)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 649( 649)
TOPIX先物 6月限 3384( 3384)
日経225ミニ 6月限 20375( 20375)
7月限 428( 428)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 60( 37)
9月限 26( 0)
TOPIX先物 6月限 144( 144)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6( 0)
TOPIX先物 6月限 161( 161)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 58( 58)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 6)
TOPIX先物 6月限 85( 85)
日経225ミニ 6月限 313( 313)
7月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース