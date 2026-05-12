「日経225オプション」6月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
大和証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 69( 69)
大和証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
BNPパリバ証券 11( 11)
SBI証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 1( 1)
◯6万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯6万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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