Stray Kids（ストレイキッズ）のHAN（ハン、25）が、グループの独自プロジェクト「SKZ−PLAYER」の今年第1弾として、作詞、作曲、企画、演出を直接手掛けた自作曲「back to life」のミュージックビデオ（MV）を公開した。HAN特有の高音が特徴的な曲で、「オレは再びよみがえる」という歌詞など、あきらめず前を向く姿勢が強調された。

同プロジェクトは、メンバー8人が作詞、作曲のほかにMVの企画、演出など制作過程に直接参加した未公開曲を披露する、グループ独自のコンテンツシリーズ。メンバーは、ミュージシャンとしてだけでなく、アーティストとしての側面もみられるプロジェクトで、今後メンバー個別の映像が順次公開される予定だ。

激しいギターサウンドが際立つ曲で、韓国メディアのスポーツ京郷は12日「公開されたHANのMVは、タイムループに閉じ込められたHANが、激しい闘いの末、呪縛から解放される過程を、アニメのオープニングのような感覚的な演出で描いている。繰り返される時間の逆行の中で砕け、再び元の状態に復元されるオブジェや、伸びていく黒い手との対立など、奇妙なシーンが緊張感を高める」と説明した。