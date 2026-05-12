ほしのあき48歳、抜群プロポーション全開のトレーニング姿にネット衝撃「美しすぎる」「ウエストめっちゃ細い」
タレント・ほしのあきが、12日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
そんな彼女が「樫トレ 久し振りにフラフープをしたら 勢いで回すんじゃなく、体感で回せるようになってたよ」と投稿したのは自身の近影。美スタイルが印象的な姿でのトレーニング姿を披露した。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いすぎる」などの声が相次いだ。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
そんな彼女が「樫トレ 久し振りにフラフープをしたら 勢いで回すんじゃなく、体感で回せるようになってたよ」と投稿したのは自身の近影。美スタイルが印象的な姿でのトレーニング姿を披露した。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いすぎる」などの声が相次いだ。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）