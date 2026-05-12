【映画ランキング】『プラダを着た悪魔2』公開2週目にして首位！ 湊かなえの『未来』は9位発進
5月8〜10日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週2位発進だった『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員34万5000人、興収5億5000万円をあげ、1位にランクアップした。累計では動員173万人、興収26億円を突破している。
【写真で見る】5月8〜10日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、公開から2週連続で首位だった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員34万1000人、興収4億9000万円と高い稼働を見せたものの、順位を一つ下げた。累計では動員431万人、興収59億円を突破した。
3位は、公開5週目を迎えた『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員28万8000人、興収4億4800万円をあげランクイン。累計では動員774万人、興収114億円を記録している。
4位は、週末金土日動員17万2000人、興収2億5600万円をあげた『SAKAMOTO DAYS』。累計では動員134万人、興収18億円を突破している。
5〜9位までは新作。5位は佐島勤の同名ライトノベルを原作とし、シリーズの中でも人気のエピソードを映画化した『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が、6位には、探偵小説好きの羊たちが“飼い主殺人事件”の謎に挑むミステリー『ひつじ探偵団』。
7位には、ジェシー・アイゼンバーグ主演のクライム・エンターテインメント第3弾『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、8位には、女子高校生が“スクールアイドル”として夢を追いかける姿を描いたアニメシリーズの5作目『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が、そして9位には、湊かなえのミステリー小説を実写映画化した『未来』が、それぞれ初登場を果たした。
5月8〜10日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『プラダを着た悪魔２』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第4位：『SAKAMOTO DAYS』
第5位：『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』
第6位：『ひつじ探偵団』
第7位：『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』
第8位：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』
第9位：『未来』
第10位：『人はなぜラブレターを書くのか』
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2位は、公開から2週連続で首位だった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員34万1000人、興収4億9000万円と高い稼働を見せたものの、順位を一つ下げた。累計では動員431万人、興収59億円を突破した。
4位は、週末金土日動員17万2000人、興収2億5600万円をあげた『SAKAMOTO DAYS』。累計では動員134万人、興収18億円を突破している。
5〜9位までは新作。5位は佐島勤の同名ライトノベルを原作とし、シリーズの中でも人気のエピソードを映画化した『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が、6位には、探偵小説好きの羊たちが“飼い主殺人事件”の謎に挑むミステリー『ひつじ探偵団』。
7位には、ジェシー・アイゼンバーグ主演のクライム・エンターテインメント第3弾『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、8位には、女子高校生が“スクールアイドル”として夢を追いかける姿を描いたアニメシリーズの5作目『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が、そして9位には、湊かなえのミステリー小説を実写映画化した『未来』が、それぞれ初登場を果たした。
5月8〜10日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『プラダを着た悪魔２』
第2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第3位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第4位：『SAKAMOTO DAYS』
第5位：『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』
第6位：『ひつじ探偵団』
第7位：『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』
第8位：『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』
第9位：『未来』
第10位：『人はなぜラブレターを書くのか』