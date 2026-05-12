映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』クリーチャーを写したおぞましすぎるアザービジュアル解禁
1月の全米公開を経て5月15日よりPrime Videoにて配信されるジェレミー・アーヴィン主演の映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』より、登場するクリーチャーたちのアザービジュアル全4種が解禁された。
【写真】恐ろしい“三角頭”を写したアザービジュアル
本作は、KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を実写映画化した、クリストフ・ガンズ監督が放つ最新作。2006年の映画版で、原作への深い敬意と卓越した映像美を世界に示したガンズ監督が、20年の時を経て、再びこの呪われた地へと舞い戻る。
主演にはジェレミー・アーヴィン、ヒロインにハンナ・エミリー・アンダーソンを迎える。亡き妻からの手紙を受け取った主人公ジェイムスが、かつての思い出の地【サイレントヒル】へと足を踏み入れ、異形の怪物たちと相対しながら、恐ろしい真実へと近づいていく、戦慄（せんりつ）のサイコロジカルホラーに仕上がっている。
ジェイムス・サンダーランド（ジェレミー・アーヴィン）は、最愛の妻メアリー（ハンナ・エミリー・アンダーソン）を失い、失意の底にあり、酒に溺れる日々を送っていた。そんなある日、失ったはずの妻から届いた一通の手紙…それは助けを求め「サイレントヒル」で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて二人で過ごし、愛し合った町「サイレントヒル」へと車を走らせる。
向かった先の「サイレントヒル」は、かつてふたりが愛を育んだ、自然豊かな町ではなく、白い灰が降り注ぐ、変わり果てた姿だった。鳴り響くサイレンとともに、地面や建物は闇に包まれ、様相は一変。そこは、この世のものではない者たちが迫りくる地獄の世界だった…。
解禁となったアザービジュアルは、主人公ジェイムスを脅かす、サイレントヒルに生息する異形のクリーチャーたちのおぞましい姿を捉えている。
ジェイムスの前に立ちはだかり、その命を脅かすクリーチャーたちは、両腕を拘束され、頭から上体にかけてゴム状のもので覆われたような形でサイレントヒルを徘徊する【ライイングフィギュア】、角錐状の巨大な「三角頭」をかぶった人型モンスターである【三角頭（ピラミッドヘッド）】、顔が醜く膨らみ、看護婦に似た姿で群れをなす【バブルヘッドナース】など。原作ゲーム『SILENT HILL 2』でもおなじみのクリーチャーが、映画独自のオリジナリティーあふれる造形で新たに描かれる。
また、本作の日本語吹き替えキャストを、KONAMIによる原作『SILENT HILL 2』の声優陣が続投することが決定。主人公のジェイムス役を小林親弘、ジェイムスの妻メアリー役を伊藤静、ジェイムスが「サイレントヒル」で出会う謎の少女ローラ役を諸星すみれが演じる。
映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、Prime Videoにて5月15日より独占配信。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林親弘 （ジェイムス役）
『SILENT HILL 2』のジェイムス役は自分が演じた役の中でもとても印象に残っている人物です。本作はゲームの世界観を踏襲しつつ、映画として見ごたえのある作品になっています。
作品のファンの皆様だけでなく、多くの方に「SILENT HILL」の魅力を知ってもらえるきっかけになってくれたら…そして、原作であるゲームにも興味を持って遊んでいただけたらこんなに嬉しいことはありません。
是非この世界観を堪能してください…！
■伊藤静 （メアリー役）
『SILENT HILL 2』のオリジナルが発売された頃、ホラーが苦手な私は、人のプレイを指の間から恐る恐る見て楽しんでいました。そんな私がゲームのリメイクでメアリーを演じさせていただくことになり、更にはこちらの映画まで続けて担当させていただけて本当に光栄に思います。
当時の自分に教えてあげたい…！
メアリーのジェイムスへの切ない思いと、サイレントヒルで起こる全てを皆さまに見届けていただければ嬉しく思います。
■諸星すみれ （ローラ役）
私はホラー作品が大の苦手なので、ゲームの収録時と同じように、映画の収録中も内心ドキドキしていました。ですが、怖さだけでなく、物語やキャラクターの心情の奥深さを感じ、没入感がより一層高まりました。ゲームとは違い、キャストの皆さまと掛け合いで収録できたのも新鮮でした。ぜひ、これまでのゲームや映画シリーズとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。
【写真】恐ろしい“三角頭”を写したアザービジュアル
本作は、KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL 2』を実写映画化した、クリストフ・ガンズ監督が放つ最新作。2006年の映画版で、原作への深い敬意と卓越した映像美を世界に示したガンズ監督が、20年の時を経て、再びこの呪われた地へと舞い戻る。
ジェイムス・サンダーランド（ジェレミー・アーヴィン）は、最愛の妻メアリー（ハンナ・エミリー・アンダーソン）を失い、失意の底にあり、酒に溺れる日々を送っていた。そんなある日、失ったはずの妻から届いた一通の手紙…それは助けを求め「サイレントヒル」で待っているという内容だった。ジェイムスは、かつて二人で過ごし、愛し合った町「サイレントヒル」へと車を走らせる。
向かった先の「サイレントヒル」は、かつてふたりが愛を育んだ、自然豊かな町ではなく、白い灰が降り注ぐ、変わり果てた姿だった。鳴り響くサイレンとともに、地面や建物は闇に包まれ、様相は一変。そこは、この世のものではない者たちが迫りくる地獄の世界だった…。
解禁となったアザービジュアルは、主人公ジェイムスを脅かす、サイレントヒルに生息する異形のクリーチャーたちのおぞましい姿を捉えている。
ジェイムスの前に立ちはだかり、その命を脅かすクリーチャーたちは、両腕を拘束され、頭から上体にかけてゴム状のもので覆われたような形でサイレントヒルを徘徊する【ライイングフィギュア】、角錐状の巨大な「三角頭」をかぶった人型モンスターである【三角頭（ピラミッドヘッド）】、顔が醜く膨らみ、看護婦に似た姿で群れをなす【バブルヘッドナース】など。原作ゲーム『SILENT HILL 2』でもおなじみのクリーチャーが、映画独自のオリジナリティーあふれる造形で新たに描かれる。
また、本作の日本語吹き替えキャストを、KONAMIによる原作『SILENT HILL 2』の声優陣が続投することが決定。主人公のジェイムス役を小林親弘、ジェイムスの妻メアリー役を伊藤静、ジェイムスが「サイレントヒル」で出会う謎の少女ローラ役を諸星すみれが演じる。
映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、Prime Videoにて5月15日より独占配信。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林親弘 （ジェイムス役）
『SILENT HILL 2』のジェイムス役は自分が演じた役の中でもとても印象に残っている人物です。本作はゲームの世界観を踏襲しつつ、映画として見ごたえのある作品になっています。
作品のファンの皆様だけでなく、多くの方に「SILENT HILL」の魅力を知ってもらえるきっかけになってくれたら…そして、原作であるゲームにも興味を持って遊んでいただけたらこんなに嬉しいことはありません。
是非この世界観を堪能してください…！
■伊藤静 （メアリー役）
『SILENT HILL 2』のオリジナルが発売された頃、ホラーが苦手な私は、人のプレイを指の間から恐る恐る見て楽しんでいました。そんな私がゲームのリメイクでメアリーを演じさせていただくことになり、更にはこちらの映画まで続けて担当させていただけて本当に光栄に思います。
当時の自分に教えてあげたい…！
メアリーのジェイムスへの切ない思いと、サイレントヒルで起こる全てを皆さまに見届けていただければ嬉しく思います。
■諸星すみれ （ローラ役）
私はホラー作品が大の苦手なので、ゲームの収録時と同じように、映画の収録中も内心ドキドキしていました。ですが、怖さだけでなく、物語やキャラクターの心情の奥深さを感じ、没入感がより一層高まりました。ゲームとは違い、キャストの皆さまと掛け合いで収録できたのも新鮮でした。ぜひ、これまでのゲームや映画シリーズとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです。