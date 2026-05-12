「ホロライブ」ラプラス・ダークネス、スパチャを付けない理由を回答し反響「ラプ様優しい」「その心遣いとても素敵」
「ホロライブ」所属VTuberのラプラス・ダークネスさんが、12日までにXのサブアカウントを更新。配信にスーパーチャット（スパチャ）を付けない理由を明かし、ファンから反響が集まっている。
【写真】ラプラスさんのスパチャに対する考えにファンも感動
2021年11月にデビューしたホロライブ6期生のラプラスさんは、度々ファンから疑問が上がっていたというスパチャについてXで「なんでスパチャつけてないのってめちゃ聞かれます。 いつも言ってますが死ぬほどグッズ出てるので是非それを買ってください、手元に残るから それでもお金が余ってるなら貯めといてくださいきっと将来役に立ちます」と投稿。ファンの財布を気遣う優しい一面を見せた。
この投稿を見たファンからは「ラプ様のその心遣いとても素敵だと思います」「ラプ様優しい、好き」「金銭感覚ぶっ壊れてる俺たちオタク君への気遣い痛み入ります」「手元に残る方が大歓迎なのでほんと助かってます」「凄い真っ当な考え方で好きです」などの声が上がっている。
引用：「ラプ様」X（＠wagahaida_L）
【写真】ラプラスさんのスパチャに対する考えにファンも感動
2021年11月にデビューしたホロライブ6期生のラプラスさんは、度々ファンから疑問が上がっていたというスパチャについてXで「なんでスパチャつけてないのってめちゃ聞かれます。 いつも言ってますが死ぬほどグッズ出てるので是非それを買ってください、手元に残るから それでもお金が余ってるなら貯めといてくださいきっと将来役に立ちます」と投稿。ファンの財布を気遣う優しい一面を見せた。
この投稿を見たファンからは「ラプ様のその心遣いとても素敵だと思います」「ラプ様優しい、好き」「金銭感覚ぶっ壊れてる俺たちオタク君への気遣い痛み入ります」「手元に残る方が大歓迎なのでほんと助かってます」「凄い真っ当な考え方で好きです」などの声が上がっている。
引用：「ラプ様」X（＠wagahaida_L）