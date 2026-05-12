◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―広島（１２日・岐阜）

巨人の戸郷翔征投手が１２日、広島戦で今季２度目の先発に臨み、初回、満塁のピンチをつくりながらも、無失点に抑えた。最速は１５１キロだった。

初回、先頭・大盛にはいきなり右前安打を浴びて、２番・菊池には犠打。さらに３番・小園、４番・坂倉へ２者連続四球。１死満塁とピンチをつくった。ここで５番・モンテロをスライダーで空振り三振。６番・持丸には１４９キロ直球を投げ込んで空振り三振。ピンチを切り抜け、「よっしゃ！」と声を上げながら、グラブをポンとたたくと、岐阜のファンからは大歓声が注がれた。

戸郷は今季オープン戦３登板で防御率９・００と結果が出ず、開幕は２軍スタートとなった。今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。初回には直球で１５０キロ超えもマークしたが敗戦投手となっていた。一方で「もちろんダメなこともありましたけど、真っすぐでファウルが取れているのは良かった。いいものは出てきている」と収穫もあった。

岐阜での登板は４年９月５日のヤクルト戦以来２度目。中４日でマウンドに上がり、７回１安打無失点で３年連続２ケタ１０勝目をつかんだ吉兆の地での登板に「球場の雰囲気だったりは覚えている。本当に良い思い出が岐阜にはある」と意気込んでいた。