【ロサンゼルス＝帯津智昭】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のプレーオフは１１日、東西カンファレンス準決勝（７回戦制）の第４戦が各地で行われ、八村塁の所属する西第４シードのレーカーズは２連覇を狙う第１シードのサンダーに１１０―１１５で競り負け、４連敗で敗退した。

先発して４３分１１秒プレーした八村は２５得点、５リバウンドをマークし、ＮＢＡ７季目を終えた。

第４クオーター残り１分４１秒で、レーカーズの八村が本拠地に詰めかけた約１万９０００人の満員のファンを熱狂させた。ファウルを受けながらも３点シュートを決め、さらにフリースローも沈めて「４点プレー」を成功。土壇場のビッグプレーで２点差に追い上げるとその後、チームは一時は逆転。だが残り３２・８秒で再び王者サンダーに逆転され、八村とレーカーズの今季の戦いは幕を閉じた。

この日はチーム２位の２５得点。大黒柱のドンチッチをけがで欠く中でサンダーに４連敗したが、八村は全試合で２桁得点し、最後の２戦はいずれも２０点以上をマークした。「大事なところで、どれだけチームにインパクトを与えられるかを意識してきた。今回のプレーオフで全部出せた」。敗退の悔しさはありつつも、充実した表情を見せた。

７季目を終え、「これからのＮＢＡ人生、キャリアがどうなるか、楽しみ」。オフにフリーエージェントになる。残留か、移籍か。２８歳となった八村の新しい章が始まる。（帯津智昭）